Vallensbæk Kommune ændrer i organisationstoppen

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune ændrer i organisationen. Det sker med henblik på et fornyet fokus på velfærd

Af Heiner Lützen Ank

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune besluttede onsdag den 12. september at ændre i organisationen.

Ændringerne træder formelt i kraft per 1. oktober. Formålet er at sikre større fokus på borgernes behov.

– Det er vigtigt for Vallensbæk, at vores organisation er tilpasset de opgaver og udfordringer, vi står over for. Vi ansætter en økonomi- og beskæftigelsesdirektør, da en solid økonomi er altafgørende for, at vi kan yde den service og de ydelser, som borgerne har brug for. Vi er også en kommune, der er i rivende udvikling, og vi har mange spændende projekter i støbeskeen. Netop derfor ansætter vi en projektdirektør, som skal sikre de rette løsninger i projekterne, så de matcher de forventninger, som politikerne og borgerne har, fortæller Henrik Rasmussen (K), borgmester.

Som en konsekvens heraf skal kommunaldirektør Anette J. Laustsen fremover have velfærdsområderne tættere knyttet til sig.

Ifølge Henrik Rasmussen understøttes udviklingsstrategien for Vallensbæk Kommune, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget, bedst ved denne organisationsændring.