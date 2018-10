20 år med ligeværd

Carsten Pedersen (forrest), Sandra Blachfeldt og Mike Græse er alle en del af bestyrelsen for Unge for Ligeværd Storkøbenhavn. Lørdag kunne foreningen fejre 20 års jubilæum. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY/HELE OMRÅDET. En gang om ugen mødes unge med særlige behov fra hele Storkøbenhavn på Horsedammen i Brøndby for at være sammen med ligesindede. Tilbuddet har nu eksisteret i 20 år. Det blev fejret lørdag

Af Heiner Lützen Ank

Man ved, det drejer sig om en vigtig sag, når en forenings formand, næstformand og sekretær stiller op til et interview.

Og der er ingen tvivl om, at denne sag er vigtig.

Lørdag kunne Unge for Ligeværd Storkøbenhavn nemlig fejre 20 års jubilæum.

Således har unge med særlige behov fra hele Storkøbenhavn i to årtier, heraf de sidste fem år i Brøndby, én gang om ugen haft mulighed for at møde andre unge med særlige behov.

– Dem, der kommer i klubben, er unge og voksne, der for eksempel har autisme eller ADHD eller er udviklingshæmmede, siger Mike Græse, der er formand for Unge for Ligeværd Storkøbenhavn.

Et fristed

Klubben, eller reelt set klubberne, holder til på Horsedammen i Brøndby.

Hver anden tirsdag er der møde for unge mellem 17 og 23 og hver torsdag mødes unge mellem 20 og 50 år.

Et tilbud Mike Græse, hvis særlige behov eller udfordring er, at han hele livet igennem har haft en tendens til at gå i stå, har stor glæde af.

– Det gode ved at komme i klubben er, at det giver sammenhold og nye venskaber. Noget, der sker under klubmøderne, men som også

finder sted udenfor klubberne.

At møde nogen, der selv har særlige udfordringer giver nemlig, fortæller Mike Græse, et frirum:

– Vi kender hinanden godt og kan tale om alt muligt. Når man kommer i klubben, så glemmer man, at man har forskellige forudringer.

Hjælper andre

For Carsten Pedersen, næstformand i Unge for Ligeværd Storkøbenhavn, er de ugentlige møder i klubben også vigtige.

– Det er rart at møde nogen, der kan forstå de udfordringer, man har.

Men for Carsten Pedersen, hvis særlige udfordring blandt andet er en mild grad af aspergers syndrom, og som til hverdag fjerner graffiti i S-togene, er de ugentlige møder ikke blot et tilbud, der skal komme ham selv til gode. Andre og flere skal også have hjælp igennem Unge for Ligeværd.

– Vi har så meget erfaring, at vi også har været med til at starte andre klubber, for eksempel i Roskilde.

Giver ro

Sandra Blachfeldt, der har ADHD, har ikke været medlem af Unge for Ligeværd i 20 år. Men hun har alligevel kendt til foreningen i næsten alle dens leveår.

– Jeg gik på efterskole med nogen, der var børn af dem, der var med til at starte klubben i sin tid. Så jeg har kendt til tilbuddet i mange år. Jeg har ikke været med fra starten, men i mange år. Det har jeg været glad for.

Det der sker, når Sandra Blachfeldt kommer til klubaften i Unge for Ligeværd, kan nemlig mærkes, mens det sker, men også bagefter.

– Det giver en form for ro, når jeg kommer i klubben. Der er jeg bare sammen med mine venner som alle andre. Det kan jeg godt lide.

Tillykke fra omverden

Mange unge i forskellige aldre har igennem årene haft glæde af at være en del af Unge for Ligeværd Storkøbenhavn.

Fordi de har kunnet se frem til de ugentlige møder med ligesindede, og fordi de har fået mange gode oplevelser igennem ture, aktiviteter, ferier og de venskaber, der er vokset ud af foreningen.

Derfor var der også stor fest i lørdags. Om eftermiddagen var der reception, hvor flere politikere var forbi og ønske tillykke, og om aftenen var der fest.

En fest, der markerede, at selvom man har særlige behov, så er man også, samtidig, en ligeværdig ung.