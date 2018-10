25 år med korsang

I år kan Vallensbæk Koret fejre 25 års jubilæum. Koret øver hver onsdag og sang og fællesskab er i centrum. Foto: Heiner Lützen Ank

Vallensbæk Koret har i 25 år skabt glæde for sangerne og resten af Vallensbæk. Det bliver fejret med stor koncert i begyndelsen af oktober

Af Heiner Lützen Ank

Man kan høre det helt ud på parkeringspladsen. Sang og latter.

Indenfor på Hølrupgård er Vallensbæk Koret nemlig i fuld gang med endnu en øveeftermiddag.

Rundt om klaveret, hvorfra den nye leder, Randi Bech Højgaard, spiller og dirigerer, sidder kormedlemmerne helt fremme på hver sin stol og holder et nodeark op.

Det kræver koncentration at synge i Vallensbæk Koret.

På dagens program er blandt andet en af de sange, der skal synges, når koret i begyndelsen af oktober markerer sit 25 års jubilæum med en koncert i Helligtrekongers Kirke.

– Koret startede i sin tid, fordi vi gerne ville synge noget, der er lidt mere avanceret. Derfor har det igennem alle årene også været vigtigt at have en professionel korleder, fortæller Gitte Skovgren, da en lille gruppe af sangerne tillader sig at holde en kort pause for at fortælle om koret.

– Det startede oprindeligt som et blandet kor. Men med tiden er det blevet til et pigekor, hvor medlemmerne alle er i senioralderen, tilføjer Vibeke Mørch.

Gode i fællesskab

Koret startede for 25 år siden som en del af Musikskolen og er det faktisk stadig, fortæller Tove Frohm.

Noget der smitter af på tilgangen til det at synge.

– Ifølge Musikskoleloven skal man udvikle sig. Det gør vi også. Vi bliver nemlig smaddergode sammen.

Udover at blive gode sammen har et andet element været vigtigt igennem alle årene, fortæller Dorthe Havdrup Glud:

– Der er et stærkt og rart fællesskab. Vi har således haft mange gode oplevelser sammen og vi har også været på flere rejser sammen. Blandt andet til Letland, hvor vi har været flere gange.

Fejrer med koncert

Når koret i begyndelsen af oktober fejrer 25 års jubilæum, sker det med en koncert i Helligtrekongers Kirke, og i dagens anledning deltager flere andre kor, fortæller Tove Frohm:

– Vi skal synge noget, vi kan lide at synge og noget publikum kan lide at høre. Vi skal derfor synge flere forskellige stilarter. Desuden deltager Københavns Politis Sangkor, der er dirigeret af Lars Jørgensen, der er dirigent i Helligtrekongers Kirke. Det glæder vi os meget til.

FAKTA

Vallensbæk Korets jubilæum bliver fejret med en koncert i Helligtrekongers Kirke den 7. oktober kl. 16 og der er gratis adgang.