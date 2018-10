Ældre Sagen: Skuffende

BRØNDBY. Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen i Brøndby, mener, at budgetaftalens besparelser på ældreområdet er for voldsomme

Af Heiner Lützen Ank

Spørger man Ældre Sagens formand, Kaare Kjær-Madsen, hvad han siger til budgetaftalen for 2019, så mener han, besparelserne på ældreområdet er gået for vidt.

– At man har sparet gåturene væk gør i hvert fald ikke hverdagen bedre for de seniorer, der har haft stor glæde af gåturene. Og afskedigelsen af kommunens eneste trivselsguide, ansat i foråret, virker total hovedløst. Taberne er reelt set de enlige i kommunen. Seniorer som ikke har kontakt til hverken kommune eller frivillige organisationer. Hvor er det ynkeligt og skuffende.

Desuden havde Kaare Kjær-Madsen håbet, at politikerne havde lyttet til Ældre Sagens ønsker.

– I Ældre Sagens bemærkninger til budgetforhandlingerne lagde vi meget stor vægt på en opnormering af antal medarbejdere om natten på de tre plejecentre. Desværre har vi ikke fundet gehør for dette. Det samme gælder endnu mere brug af velfærdsteknologi. Der er intet i budgetforliget om disse fremtidsrettede arbejdsredskaber.

Og så undrer Kaare Kjær-Madsen sig over, at der skal bruges penge på fest, når der ikke bliver brugt penge nok på velfærd.

– Frivilligfesten som i 2018 blev gennemført i en helt ny tapning, og allerede annonceret for 2019, før budgetforliget, er for Ældre Sagen virkelig et stridspunkt. Kommunen sparer på gåture, aktivitetsmedarbejdere m.m., men vælger at bruge over en mio. kr. på en overdådig fest. Hvor er en sunde fornuft blevet af?

