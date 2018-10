Ældrecenter flytter til Vesterled

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. oktober at det kommende ældrecenter skal ligge i Vesterled

Af Heiner Lützen Ank

Der har længe været enighed om, at Brøndby trænger til et nyt ældrecenter, der skal erstatte det nuværende Gildhøjhjemmet.

Igennem de seneste år har mange forskellige placeringsmuligheder været undersøgt og behandlet.

Men nu er beslutningen truffet. Kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttede nemlig på sit seneste møde at det kommende ældrecenter skal placeres i Vesterled, i den såkaldte Vesterledparken.

Et valg Kent Max Magelund, (S), borgmester, begrundende således:

– Brøndby har brug for et nyt ældrecenter, der kan imødekommende det stigende behov for plejeboliger. Det er for dyrt at ombygge det nuværende Gildhøjhjem og et nyt plejehjem passer ikke ind i rammerne for Sportsbyen. Der er lavet grundige undersøgelser af mulige placeringer i Brøndby Strand og i Fredsskoven bag rådhuset. Men Vesterled er ud fra alle betragtninger det bedste sted at placere et nyt ældrecenter.

Flere beboere i Vesterled har været utilfredse med placeringen. Men Kent Max Magelund garanterede på mødet, at hensynet til ældrecenteret kommende naboer vægter højt:

– Vi skal sikre, at det bliver bygget med en passende afstand til parcelhusene og at byggeriet indeholder grønne rum, der kan bruges af borgerne i området. Når planprocessen skydes i gang, sikrer vi en god inddragelse af borgerne i området og resten af kommunen.