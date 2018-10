Afgangsårgang 1959 fra Nordvang: Kom med til fest

Kan du genkende dig selv på dette billede, så er der en, der gerne vil møde dig til fest. Foto: Privat

GLOSTRUP. Gik du ud af Nordvangsskolen i slutningen af 50’erne eller starten af 60’erne, så har en af dine gamle klassekammerater en opfordring til dig: Kom med til fest for gamle elever

Af Jesper Ernst Henriksen

Nordvangsskolen holder hvert år den anden fredag i november måned, en sammenkomst for tidligere elever i den store aula. I år er det fredag den 9. november.

For det meste er det de elever, som er gået ud af skolen de seneste 10 år, som fylder mest. Det ærgrer en tidligere elev, Henning Lundhøj Pedersen.

– Et lille opråb til de mange gamle elever som også gik ud af skolen sidst i 50’erne eller først i 60’erne, dem mangler vi. Jeg har selv været med de sidste fem år, og gik ud af skolen i 1959, da jeg kom i lære som kommis hos købmand N. M. Dinesen i Ejby. Men jeg har i disse år været den eneste fra denne årgang, som kom til gamle elevfest på Nordvangsskolen, fortæller han.

Han vil gerne have flere tidligere klassekammerater med.

– Det kan da ikke være rigtigt, at jeg er den eneste overlevende fra dengang at det var herr Knud E. Sønderkær, som var klasselærer. Så jeg håber at du kommer til elev sammenkomsten på Nordvangsskolen den 9. november kl 19.30.

Henning Lundhøj Pedersen boede dengang på Glentevej 35 1. sal. I dag bor han i Nykøbing Sjælland.