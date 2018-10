DEBAT.

Af Jørgen S. Jeppesen

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. september fremkom der til pkt. 275 om boliganvisning den kommentar fra borgmesteren, at boliganvisningen ikke virker efter hensigten. Og De Radikale mente, at boligselskaberne fordeler, som de har lyst til. SF mente derimod, at forvaltningen ikke tidligere har givet udtryk for uhensigtsmæssigheder.

Man må jo forundres over en sådan opfattelse og indsigt. Sandheden er jo, at der i dag administreres helt som ønsket af den daværende kommunalbestyrelse. Nemlig uden kommunal administreret anvisning. Det vil sige, at der administreres 100 procent i henhold til lovens bogstav. Altså i henhold til venteliste og fleksibel udlejning. Og den fleksible udlejning er jo helt afstemt med og accepteret af kommunalbestyrelsen. Og hvad er der så at være utilfreds med? (helt som SF spørger til). Hvad er det, der ikke virker efter hensigten?

Borgmesteren udtaler, at boligselskaberne ønsker fælles regler for boliganvisning. Nej, det er kun et fåtal af selskaberne. Den nugældende ordning fungerer fuldt tilfredsstillende ud fra de fleste selskabers synspunkt. Har borgmesteren hørt andet officielt fra selskaberne side? Nej vel? For det er nemlig heller ikke tilkendegivet. Vi venter så i spænding på, hvad borgmesteren kan tilbyde på de kommende dialogmøder med selskaberne. For hvad er formålet ellers med at tage emnet op? (som nævnt af borgmesteren). Er det sådan, at man nu ønsker at fremme en eller flere ganske bestemte gruppers ønsker? Eller hvad? boligselskaberne har jo ikke bestemte grupper, de ønsker at favorisere.