Brøndby bør kompenseres for forkert udligning

BRØNDBY. En fejl i registreringen af udlændinges uddannelsesbaggrund har ført til fejl i udligningsordningen mellem kommunerne. Mattias Tesfaye (S) mener, Brøndby Kommune bør have kompensation

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uge kunne Berlingske fortælle, at Region Hovedstaden bidrager mere til landets samlede bruttonationalprodukt (BNP, red.) end landets andre regioner.

Det er særligt kommuner i Københavns omegn, der bidrager til den positive udvikling.

På grund af et mangelfuldt beregningsgrundlag, har Brøndby dog modtaget markant mindre i kommunal udligning end kommunen egentlig var berettiget til.

Mattias Tesfaye (S), valgt for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, mener derfor, at Brøndby Kommune bør modtage en kompensation på 37 mio. kr. for at råde bod på fejlen:

– Det er stærkt kritisabelt, at Brøndby Kommune ikke har modtaget berettigede midler, når Brøndby er blandt de kommuner i landet, der bidrager mest til statens samlede BNP. Det er langt fra i orden. Socialdemokratiet foreslår derfor at tilbagebetale en kompensation på 37 mio. kr, direkte til Brøndby Kommune.

Problemet bunder i manglende oplysninger om alle udlændinges uddannelsesniveau, hvilket har bevirket, Brøndby Kommune i følge Mattias Tesfaye altså har fået for lidt i tilskud.

Kommuner med primært udlændinge, der har længere videregående uddannelser har nemlig fået samme tilskud som kommuner, der har mange ufaglærte udlændinge.

– Selvfølgelig skal Brøndby Kommune have en kompensation for fejlen. Alt andet er helt urimeligt, særligt når Brøndby bidrager så positivt til landets samlede BNP, siger Mattias Tesfaye.