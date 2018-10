Brøndby fik godt udgangspunkt

Brøndby spiller onsdag hjemme på Brøndby Stadion mod LSK. Foto: Heiner Lützen Ank (arkivfoto)

SPORT. Brøndby IF’s kvinder fik 1-1 i Norge i den første 1/8-finale. Der er returopgør på onsdag i Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag aften spillede Brøndby IF’s kvinder 1/8-finale i Champions League på udebane mod norske LSK.

Efter en halv times spil kom nordmændene foran 1-0 på mål af Guro Reiten. Fem minutter senere udlignede Emilie Henriksen til slutstillingen 1-1 med et fantastisk langskud.

– Jeg følte, jeg havde lidt at revanchere, efter Rikke, der spiller højre bak, scorede to mål i weekenden. Så måtte jeg lige ind og score et mål her. Det var sindssygt vigtigt for hjemmekampen den 31. oktober, sagde hun efter kampen til klubben facebookside.

Også cheftræner Per Nielsen var godt tilfreds med resultatet.

– Det var en lige og svær kamp, men vi kan være super godt tilfredse. Vi ved, vi kan gøre det bedre, når vi spiller hjemme, men vi fik et vigtigt udebanemål og spillede noget god fodbold og havde også chancer til at vinde kampen. Så jeg sad ude på bænken med en god fornemmelse igennem hele 2. halvleg og var rimelig rolig, sagde han til klubbens Facebookside.

Der er returopgør på onsdag, den 31. oktober klokken 18 på Brøndby Stadion. Det er muligt at få fribilletter til og med i morgen, onsdag den 24. oktober.