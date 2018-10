Brøndbybudgettet er i hus

Partierne bag Brøndbys budget for 2019 har blandt andet sat penge af til en udvidelse af Brøndbyvester Skole. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag aften fik Brøndby Kommune et budget for 2019. Alle partier på nær Enhedslisten er med i aftalen

Af Heiner Lützen Ank

En kommune skal have et budget. Så politikere og embedsmænd har noget at prioritere ud fra, og så borgerne kan se, hvad deres penge bliver brugt til.

Derfor er vedtagelsen af et kommunalt budget et højdepunkt i løbet af det kommunalpolitiske år.

Derfor var onsdag aften, hvor politikerne mødtes til kommunalbestyrelsesmøde, også noget særligt.

For her blev den budgetaftale, som Folkebladet beskrev i uge 40, endelig vedtaget.

Betydningen af punktet blev også understreget af Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Det er et højdepunkt, for det er her, vi bestemmer, hvad pengene skal bruge til. Jeg er glad for, at næsten alle partier står bag budgettet. Det er nemlig i fællesskab, vi bedst skaber resultater.

Det har længe været klart, at årets budget også betød, at politikerne skulle spare på udvalgte områder. Noget Kent Max Magelund gerne have været foruden:

– Vi stod overfor nogle svære beslutninger og prioriteter, og selvom jeg gerne havde været det foruden, så hører det også med til at være politiker og er en konsekvens af den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL.

Men også i årets sparebudget er der noget at glæde sig over, sagde Kent Max Magelund:

– Jeg er særlig glad for den opnormering af pædagoger, der er blevet plads til. Brøndby Kommune bliver dermed en af de kommuner, der har 75 procent uddannet personale. Desuden er det godt, at vi over de næste fire år har afsat 9 mio. kr. til at få vores unge i uddannelse og at de ældre kan se frem til et nyt moderne ældrecenter. Og så er det vigtigt, at vi, på grund af udviklingen af Kirkebjerg, har sat penge af til nye daginstitutioner og udvidelsen af Brøndbyvester Skole.

Da Folkebladet for et par uger siden berettede om budgetaftalen, var blandt andet Venstre meget kritisk over budgetprocessen.

En kritik, Kent Max Magelund på mødet tog til efterretning:

– Jeg har bedt forvaltningen komme med et bud på, hvordan vi får en bedre proces, hvor der er bedre tid til at tale om det, der er på bordet.

Har vist ansvarlighed

Dansk Folkeparti er i år med i budgetaftalen.

Noget Allan Runager på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var godt tilfreds med:

– Når vi er med, er det fordi, vi gennem en konstruktivt budgetsamarbejde med de øvrige ansvarlige partier har kunnet fjerne enkelte af de værste besparelser, såsom nedskæring af personalet på demensområdet. Desuden glæder vi os over, at vores ældre- og værdighedsmilliard stadig er intakt i vores ældreomsorg.

Har været stopklods

Venstre er også med i aftalen, og selvom Mette Engelbrecht mente, at budgetprocessen er blevet bedre end tidligere, så er der stadig plads til forbedring:

– Det er blevet bedre. Men vi ser frem til, hvordan vi alle får bedre mulighed for at byde ind med ønsker i forhold til den politiske prioritering.

Og Venstre er med i budgettet, sagde Mette Engelbrecht, fordi partiet har formået at agere stopklods:

– Vi er med, fordi vi har formået at stoppe besparelserne på børne- og ungeområdet, især i forhold til den specialiserede del af børne- og ungeområdet.

Ekstra sagsbehandling

Selvom Socialistisk Folkeparti, som de øvrige forligspartier, helst ville have været besparelserne foruden, var Vagn Kjær-Hansen tilfreds med budgetaftalen:

– Det er et udemærket forlig, vi har indgået her, selvom vi er tvunget til at lave besparelser. Jeg er glad for, at vi i løbet af forhandlingerne blandt andet har kunnet fjerne besparelserne på SFO-området og at vi kan bevare klippekortordningen på ældreområdet.

Blandt de positive ting i budgettet, pegede Vagn Kjær-Hansen blandt andet på de unge:

– Vi styrker indsatsen for at få flere unge i uddannelse i vores særlige udvalg til det, og så er det godt, fordi erfaringerne viser, at det hjælper, at vi har fundet penge til en ekstra sagsbehandler.

Ny proces

Ved kommunalvalget sidste år fik Radikale Venstre valgt Said Mo El Idrissi ind.

Det var således første år, Said Mo El Idrissi var med i en budgetaftale, hvilket også havde præget hans tilgang til processen:

– Det har været en spændende proces, men også svært i forhold til at skulle spare. For, når vi skulle spare, har det været svært at vide, om der tidligere er blevet taget noget fra området. Men vi har taget nogle gode beslutninger i forhold i SFO, skole og døgninstitutioner, selvom vi var tvunget til at skulle spare.

Fejl at sige afskedige 37

Som det eneste parti stemte Enhedslisten ikke for Brøndbys budget for 2019.

Noget Steen Andersen, ikke var i tvivl om, var den rigtige beslutning:

– Vi skal sige farvel til 35-37 medarbejdere. Heraf ti sæt hænder ude i daginstitutionerne, otte et halv sæt hænder i vores skoler og sytten og et halvt sæt hænder inden for Sundheds- og Socialudvalgets område. Der er ikke mange visioner i det her. Derfor kom Enhedslisten også til forhandlingerne uden et alternativt budgetforslag. For det, vi gerne vil have er, at budgetprocessen fremover bliver helt anderledes. Vi står nemlig overfor nogle kæmpe udfordringer, for eksempel Kirkebjerg og et nyt ældrecenter, der sammen med andre områder vil sætte vores serviceramme under pres, og vi er ikke i nærheden af at have arbejdet proaktivt med budgetterne på en måde, så vi kan løfte de udfordringer uden vi går på strandhugst i den bestående service, som vi gør nu.

Man kan se budgettet på kommunens hjemmeside.

I Folkebladet i uge 40 blev de enkelte budgetpunkter gennemgået og her kan man se mere.