Bygges eller ikke?

DEBAT. Jan Høgskilde, Formand for Teknik og Miljø i Vallensbæk (K)

Af Jan Høgskilde, Formand for Teknik og Miljø i Vallensbæk (K)

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en lokalplan for bebyggelse på Egeskovvej grundene, idet projektet kræver en ny lokalplan. Grundene på Egeskovvej er private. Det betyder, at ejerne har ret til udnytte deres ejendom indenfor den nuværende lokalplan, der også giver mulighed for etagebyggeri. Det er derfor ikke en option helt at undlade byggeri.

Samtidig må vi notere os, at der ingen interesse har været for at bygge erhverv i de seneste fire år. Og nu har vi så en investor, der har et projekt, der vil give både økonomi og vil blive attraktivt.

Indvendingen er så støjen, men det foreslåede byggeri, vil netop bygge os væk fra støjplagen.

Det er kendt, at bygninger kan fungere som støjmur i forhold til bygningerne bagved – herunder de allerede eksisterende boliger i Amalieparken. Det kan man ved selvsyn forvisse sig om i Rødovre, hvor der er byggeri lige op ad motorvejen, men når du kommer på den anden side af bygningen, så er der roligt.

Og ”bagsiden” af bygningerne, der vender ud mod motorvejen, betyder ikke høj støj indvendig i bygningen. Jeg bor selv i Delta Park, hvor min bagside vender ud mod samme motorvej.

Når vinduerne er lukkede hører man ikke motorvejen. Og i Delta Park er der ikke anvendt de teknologiske løsninger, der for eksempel gør, at man faktisk kan have åbne vinduer mod vejen uden at støjen er plagsom (russervinduer).

13 af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har besluttet at igangsætte lokalplanen.

Området vil indeholde grønne områder, miljørigtige løsninger, og være attraktivt. At der er støj på motorvejen betyder ikke, at der er støj på den anden side af bygningerne. Det vil vi ganske simpelt hindre ved at bygge at bygge os til en støjskærm.