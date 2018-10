Danmarksmester i gokart

Marcus Skjellerup vandt Dansk Super Kart i Cadett junior klassen. Foto: Dr. K BGK

SPORT. Den sidste afdeling af Dansk Super Kart er blevet kørt, og det blev med Marcus Skjellerup fra Brøndbyklubben BGK som Danmarksmester

Af Jesper Ernst Henriksen

Finalen i Dansk Super Kart (DSK) 2018 blev kørt den 6. og 7. oktober 2018 i Rødby. Det blev en spændende finale med masse af aktioner og dramaer i weekenden, hvor BGK’erne fik en del podiepladser med sig.

I Cadett Mini kørte Romeo Haagh en 2. plads hjem i finalen, med Oliver Fodor Rasmussen på 4. plads, William Willaume Li Andreasen på 6. plads og Viktor Snebjørn Poulsen på 11. plads. I den samlede stilling sluttede Romeo Haagh på 4. pladsen.

I Cadett Junior gjorde Jonathan Weywadt igen rent bord i løbet ved at vinde tidtagningen, de tre kvalifikationsheat, prefinalen og finalen. Det er 2. gang i 2018, at Jonathan Weywadt gjorde rent bord.

I den samlede stilling vandt BGK’eren Marcus Skjellerup suverænt DSK 2018 i Cadett Junior allerede efter den 4. og næstsidst runde. BGK’eren Jonathan Weywadt endte på 2. pladsen, Magnus Nordal Terkildsen på 4. pladsen, Anton Saugmann Güllich på 7. pladsen, Karl Birkebæk på 10. pladsen og Christian Dannemand Jørgensen på 11. pladsen.

Jonathan Weywadt, Marcus Skjellerup og Magnus Nordal Terkildsen rykker op til OK Junior i 2019 og slutter sig til andre BGK’ere i OK Junior, således at BGK har en OKJ-Eskadrille som består af mindst otte karting-piloter i 2019 – Det er nok det største antal kørere i den klasse fra den samme klub.

Anton Saugmann Güllich, Karl Birkebæk, Christian Dannemand Jørgensen med forstærkning fra Oliver Bøhrns Larsen vil i fællesskab løfter ”arven” efter Jonathan, Marcus og Magnus i Cadett Junior.

I Cadett Mini forventes BGK at have en CM-Eskadrille på ti Karting-Piloter til Sjællandsmesterskab 2019 og DSK & DM 2019.