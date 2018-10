Dansk HøreCenter åbnet

Dansk HøreCenter er åbnet her på Jernbanegade. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Dansk HøreCenter åbnede i starten af september i Glostrup. Her vil de klare alt det praktiske omkring det at have et høreapparat, så kunderne ikke skal bekymre sig

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er kommet nyt liv på Jernbanevej, hvor Dansk HøreCenter for nylig er åbnet.

– Vi ønsker at være så tæt på borgerne, som overhovedet muligt, og vi har i lang tid ønsket at åbne en afdeling i Glostrup. Nu er tiden endelig kommet. Med placeringen på Jernbanevej 6 kan vores kunder nyde godt af, at de ikke behøver at køre så langt som tidligere for at besøge et af vores hørecentre, fortæller Lars E. Berthelsen, direktør i Dansk HøreCenter.

Den nye afdeling i Glostrup er Dansk HøreCenters 44. afdeling i Danmark. Dansk HøreCenter har eksisteret siden 1994 og er 100 procent danskejet. De mange års erfaring hos audiologisterne sørger for, at kunderne får professionel og individuel rådgivning, så der altid tages hensyn til den enkelte kundes behov.

– Hos Dansk HøreCenter sætter vi altid kunden i fokus. Vi tilpasser altid løsningen til den enkelte persons behov og ikke mindst måde at leve livet på. Vi ønsker, at når kunden kommer ind til Dansk HøreCenter, skal han eller hun ikke længere bekymre sig om sit høretab. Hos os får kunden en hel tryghedspakke rundt om høreapparaterne, hvor der blandt andet er høretabsgaranti, mulighed for låneapparat ved reparation, fri service og meget mere. Vores kunder er rigtig glade for, at de kan lægge alle deres bekymringer om deres hørelse hos os, og for os er det vigtigt, at vi skaber endnu mere livskvalitet for vores kunder. Vi kalder pakken for Lyt til Livet PLUS, fortsætter han.

Op imod 800.000 danskere anslås at leve med en eller anden form for hørenedsættelse.