De store hjalp de mindre der hjalp de små med idrætten

Eleverne fra 10. klasse på Pilehaveskolen havde i sidste uge arrangeret olympiske lege for 5. klasserne og børnehavebørn. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. I sidste uge mødtes elever og børnehavebørn fra Vallensbæk Nord til olympiske lege og målet var ikke kun at vinde, men også at tage ansvar for hinanden

Af Heiner Lützen Ank

– Tre point. Et point. Tre point. Daniel Borup taler koncentreret. Imens står Mikkel Emil Jensen, begge 10. klasses elever på Pilehaveskolen, og noterer ned på en seddel. Foran dem står to rækker med børn, der på skift kaster små poser mod en spand og en hulahopring. Det giver tre point at ramme spanden og et point at ramme hulahopringen.

Det er tirsdag formiddag, og Daniel Borup og Mikkel Emil Jensen har, sammen med de øvrige elever i 10. klasse på Pilehaveskolen, arrangeret olympiske lege for 5. klasserne på Pilehaveskolen og de største børnehavebørn i området. Olympiske lege der breder sig ud over et stort område ved Albertslundbjerget og hvor børnene skal igennem flere discipliner.

– Vi har arrangeret det og det er meget sjovt at se det hele nu. Det er vigtigt, at børnene hygger sig og har det sjovt. Daniel Borup tæller videre, mens han fortæller om idéen med de olympiske lege.

– Det har været fint at skulle lave det. Vi har brugt timerne på det, tilføjer Mikkel Emil Jensen, mens han skriver den stadige strøm af point ned på sin seddel.

Det er blevet tid til, at tælle pointene sammen og sende børnene videre til næste disciplin.

Børn lærer børn godt

Midt mellem grupperne af børn, der er på vej fra den ene post til den anden, står Henrik Buchardt. Han er leder af udskolingen på Pilehaveskolen, og for ham er der ingen tvivl om, at det ikke kun er eleverne i 10. klasse, der får noget ud af dagen:

– Det er de ældste elever, der har arrangeret dagen. Det giver dem noget i forhold til at planlægge og have ansvar. 5. klasserne, der også er med, er ude og hente børnehavebørnene i institutionerne og skal hjælpe dem rundt under de olympiske lege, så de får også noget ansvar. Og børnehavebørnene får nogle trygge rammer, hvor de er sammen med børn, der har lyst til at være sammen med dem og lære dem noget.

Det er således ikke tilfældigt, fortæller Henrik Buchardt, at det er skolens ældste elever, elever fra mellemtrinnet og de ældste institutionsbørn, der, sammen med nogle pædagoger, dyster i olympiske lege som æggeløb, bombebane og stafetløb med tøndebånd.

– Man oplever ofte, at når man inddrager børn i at lære andre børn noget, så sker der noget særligt. Desuden er det her med til at skabe forståelse og fællesskab på tværs. Så det er på mange måder godt.

De olympiske lege varede to dage, og det blev det hold, der var Norge, der vandt. De fik naturligvis efterfølgende hængt guldmedalje om halsen.

Der var olympiske lege både tirsdag og torsdag. De olympiske lege var en del af Pilehaveskolens bevægelsesuge.