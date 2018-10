De turde godt holde en fisk

Der skulle lidt mod til, men så turde børnene godt holde fisk og krebs i hænderne. Foto: Inge Christensen

GLOSTRUP. Tør du holde en fisk? Det var et af spørgsmålene til 3.d fra Skovvangskolen i forbindelse med naturvidenskabs-festivalen, hvor de og godt 350 andre elever besøgte Naturcenter Herstedhøje og Vestskovens Naturskole

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge var der masser af aktiviteter omkring Stensøen tæt ved Herstedhøje. Her havde Vestskovens Naturskole nemlig arrangementer i forbindelse med årets naturvidenskabsfestival.

En af de klasser, der var forbi, var 3.d fra Skovvangskolen. Det var ikke mange af eleverne, der havde prøvet at fiske før, så det var med spænding eleverne satte orm på krogen og kastede den ud i vandet.

Med god hjælp og støtte fra klassens lærer Henning Pickering Hansen og SFO-pædagog Maja Sejer Danielsen lykkes det eleverne at fange både aborrer og skaller.

Safa skreg i første omgang, da han skulle holde en fisk for første gang, men efter lidt tid tog han mod til sig og viste stolt en fin aborre frem til kameraet. Efterfølgende sagde han:

– Det var slet ikke så slemt, som jeg troede.

Da eleverne havde fisket en times tid, skulle de ruser og net naturvejleder Inge Christensen havde udsat i søen tømmes. Fangsten udgjorde en lille gedde, nogle aborrer og galiziske sumpkrebs. Det skabte stor begejstring, da eleverne efterfølgende fik lov til at holde en krebs.

Mange grænser blev overskredet i løbet af dagen, og det var nogle meget stolte elever og lærere fra 3.d, der sammen kunne cykle tilbage til Skovvangskolen igennem Vestskoven.