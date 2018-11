Det er kun guld der gør rigtig glad

Sidste år blev Brøndby Volleyball Klub danske mestre. Målet er det samme i år, siger Eva Bang, holdets anfører. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Sidste sæson blev Brøndbys volleykvinder danske mestre, og selvom en af holdets store stjerner, Trine Kjelstrup, er rejst til udlandet, er målet at gentage succesen i denne sæson, fortæller anfører Eva Bang. For når det kommer til stykket, bliver man gladest af guld

Ethvert hold i hvilken som helst sportsgren går på banen for at vinde. Hver gang. Uanset om man tilhører toppen i cricket, håndbold eller ishockey, eller spiller på begynderholdet eller reserveholdet for reserverne. Alt andet ville være et brud på det helt fundamentale i sport, nemlig ønsket om at være bedst.

Alligevel er der forskel på den målsætning, de enkelte hold har. For nogle hold går i gang med en ny sæson vel vidende, at det gælder om ikke at rykke ned eller bare at klare sig bedre end sidste sæson. Mens andre hold må leve med egne og omgivelsernes forventning om, at sølvmedaljer ikke er noget man vinder, men guldmedaljer, man taber.

I sportsbyen Brøndby er der flere hold, der tilhører denne særlige kategori af sportshold. For eksempel Svanholms seniorhold, der har taget cricketmesterskaber på stribe og på tværs af alle sportsgrene er blandt de mest vindende klubber i Danmark.

Eller Brøndby IFs kvinder i 3F Ligaen, der siden det første danske mesterskab i 2003 har vundet i alt ti danske mesterskaber.

Eller Brøndbys volleykvinder, der siden 2011 har vundet det danske mesterskab fem gange, og som, hvis man spørger holdets anfører, Eva Bang, i denne sæson har den samme målsætning som i alle de foregående.

– Målsætningen er stadig at vinde pokalmesterskabet og DM og måske det nordiske mesterskab.

Andre må tage over

Folkebladet har inviteret sig selv på besøg hos Eva Bang, anfører og hæver på Brøndbys volleyballhold for at høre mere om hendes forventninger til den sæson som, er tre kampe gammel, og hvor alt andet end en finaleplads for Brøndby må betegnes som en skuffelse.

Også selvom Brøndby i år må undvære sidste sæsons store stjerne, ikke kun i Brøndby, men i hele ligaen, Trine Kjelstrup.

– Vi har mistet Trine. Derfor er der nogle store huller, der skal fyldes ud. Vi kommer til at mangle den der pointsluger, også selvom vi fået nogle nye spillere, der gerne skal tage over efter hende. Men det bliver en udfordring. Både på banen, men også i forhold til alt det uden for banen. Hun gik altid forrest, for eksempel i forhold til træningen, styrketræningen og sociale arrangementer. Men det er der andre, der altså skal til nu.

En af dem, der skal gå forrest, er naturligvis Eva Bang selv. Men også nogle af de andre rutinerede spillere på holdet.

– Man mærker, at blandt andet Deprice Washington og Sarah Cornier Frederiksen er steppet op. De er nogen af dem, der har taget ansvar. Men også andre, bliver nødt til at vise noget, nu hvor Trine ikke er der mere.

Hjælp fra udlandet

Som de øvrige år består holdet i år af en række danske spillere og spillere udefra. En kombination, der er nødvendig, hvis man vil være en del af toppen i dansk kvindevolley.

– Vi har mistet alle vore canadiere fra sidste år. Men vi har fået en amerikansk center, der er rigtig god. Og så har vi fået en kant, Autumn Jenkins, der skal erstatte Trine og sørge for point. Hun er god og bliver hele tiden bedre. Og så skal Deprice Washington lave flere point, end hun gjorde sidste år og modtage endnu bedre. Endelige har vi fået en ung center fra Amager, Anna, som arbejder rigtig godt.

Udenlandske spillere er, ifølge Eva Bang en nødvendighed for at spille med om mesterskaber. Men er samtidig en forhindring for, som arvefjenderne i Holte, også at spille europæisk volleyball.

– Vi har ikke penge til at spille med i europæisk sammenhæng. Hvis Trine var blevet, var det ikke nødvendigt at bruge penge på en kant. Men der er ikke råd til både at have udenlandske spillere og så at deltage i europæisk volleyball.

Brøndby og Holte

Sæsonen er netop begyndt og der venter mange kampe forude. Men ifølge Eva Bang bør det kun gå en vej, nemlig mod et finaleopgør mellem de to kæmper i dansk kvindevolley Brøndby og Holte. To hold der kender hinanden godt fra utallige opgør de seneste år.

– Det bliver en kamp mellem Holte og os. Vi kender hinanden godt og så alligevel ikke. For begge hold har fået nye spillere, og alligevel er deres spilkoncept det samme som altid. De har altid en god diagonal og nogle gode centere, og det har de også i år. De kommer derfor nok til at spille meget over diagonalen, som de plejer. De spiller sikkert og laver ikke mange fejl. Så man skal lave egne point imod dem.

Overfor dette skal Brøndby satse på det sædvanlige og samtidig håbe på, at nogle af de nye og uprøvede spillere slår til.

– Vi er rigtig gode angrebsmæssigt i år. Vi har nogle gode centere og har gode angrebsspillere i Autumn Jenkins og unge Manuella Johnsen. Vi skal dog nok arbejde noget på modtagningen. Sidste år havde vi lidt det hele og vi havde for eksempel en rigtig god libero. I år har vi dog fået en ny libero, Laura Kjelstrup, der også kan blive rigtig god. Men hun har endnu ikke stået med det store ansvar og det er en stor opgave at skulle styre modtagningen. Modtagningen er bare det aller vigtigste.

På Eva Bangs egen position, hæver, skal der også arbejdes hårdt. For når Eva Bang ikke kan være med eller skal spares, er det den blot 16-årige Tajma Muharemovic, der skal lede og fordele spillet:

– Hun gør det rigtig fint. Men hun er meget ung. Som hæver er den en fordel at være lidt ældre. Som hæver er det vigtigste, at man kan det taktiske. Næsten vigtigere end det fysiske.

Flere udfordringer

Sidste sæson blev Brøndby danske mestre. Men for første gang var det uden Eva Bang på banen, da de afgørende finalekampe mod Holte skulle spilles. For Eva Bang var så langt henne i sin graviditet, at hun fra sidelinjen måtte se holdkammeraterne vinde mesterskabet.

Derfor bliver den sæson, som netop er gået i gang noget særligt. For ikke alene skal hun og holdkammeraterne forsøge at genvinde mesterskabet, de skal også gøre det uden Trine Kjelstrup og samtidig skal hun være mor til en datter, der ikke tager hensyn til træning og kampe. En udfordring Eva Bang ser frem til.

– Det bliver en udfordrende sæson. Både i forhold til mit eget, men også i forhold til, at vi har sagt farvel til Trine. Jeg glæder mig til udfordringen. Der er mange, der har tænkt, at jeg ikke kommer tilbage. Men jeg glæder mig til at vise dem, at det gør jeg.

Og allerede nu, et par kampe inde i sæsonen, kan Eva Bang mærke, at hendes ellers meget veltilrettelagte hverdag, er blevet endnu mere struktureret.

– Jeg kan ikke koncentrere mig, når hun græder. Men når hun ikke græder og har det godt, så er jeg der hundrede procent. Så ved jeg, at nu har jeg en halv time, så er jeg der fuldstændig. Man bliver endnu mere effektiv i sin træningstid. For man ved, man ikke har så længe. Nu er det nu, ingen snak eller pause.

Brøndby har vundet to ud af to kampe i den nye sæson. Der bliver spillet finale i pokalturneringen i december. Til januar bliver der spillet finale i den nordiske turnering. Mesterskabsfinalerne spilles til april.

Torsdag spiller Brøndby hjemme mod Holte kl. 20 i Stadionhal 1