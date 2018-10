Det står der i henvendelsen

GLOSTRUP. Venstre og Dansk Folkeparti har hyret et advokatfirma fra Aarhus til at hjælpe dem med sagen. I et 16 siders langt dokument gennemgår de sagen og deres syn på sagen

Af Jesper Ernst Henriksen

Printz Advokatfirma fra Aarhus har skrevet et 16 siders langt dokument, som de har sendt til Ankestyrelsen på vegne af Venstre og Dansk Folkeparti. De to partiers medlemmer har mulighed for at indbringe kommunalbestyrelsens beslutninger for Ankestyrelsen.

De har indbragt både beslutningen om at lave en ny udvalgsstruktur og den efterfølgende omkonstituering – i håb om at Ankestyrelsen vil ændre beslutningen og dermed give de to partier formandsposterne tilbage.

Henvendelsen er delt op i tre. Først en lang sagsfremstilling, derefter en gennemgang af de retslige rammer og til sidst en vurdering af sagen.

I sagsfremstillingen bliver hele historikken opridset. At Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre på grund af uoverensstemmelser, udtalelserne på de to kommunalbestyrelsesmøder samt to udtalelser til andre medier, som Torben Jensen (S) og Palle Laustrup (SF) kom med.

Den centrale del af dokumentet kan læses under vurderingen, hvor advokaterne skriver:

– På baggrund af begivenhederne op til etableringen af den nye flertalsgruppe i juni 2018, udtalelser og tilkendegivelser fra flere repræsentanter fra det nye flertal i pressen i juni og august 2018, må det lægges til grund (jurasprog for at være bevist, red.), at ønsket om få fjernet mindretallets formænd og næstformand fra de stående udvalg, var det reelle formål med at få ændret styrelsesvedtægten. Det er således uden betydning, at de anførte begrundelser for ændringerne i styrelsesvedtægten/indholdet af ændringerne i styrelsesvedtægten helt eller delvis objektivt kan anføres som eller var lovlige hensyn, da ændringerne forfulgte et usagligt formål, nemlig at fratage politiske modstandere indflydelse i de stående udvalg.

Hele brevet kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside under referatet af kommunalbestyrelsens møde i oktober.