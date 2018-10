Døgnrapporten

Af

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Ford Transit varebil sket mellem torsdag den 20. september klokken 18 og fredag den 21. september klokken 7 ved Brøndby Stadion. En rude var knust og nogle computere var stjålet.

Indbrud i villa

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 22. september klokken 17 og søndag den 23. september klokken 01.55 på Svenstrupvej i Vallensbæk Strand. Et vindue var opbrudt og flere smykker var stjålet.

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en VW Crafter varebil sket mellem mandag den 24. september klokken 19 og tirsdag den 25. september klokken 6.30 ved Brøndby Stadion. En rude var knust og diverse kreditkort var stjålet.

Mindre færdselsuheld

VALLENSBÆK. Mandag den 24. september klokken 17.44 kørte en politipatrulje ud til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Vallensbæk Torvevej. En 75-årig kvindelig bilist overså en 46-årig mandlig cyklist, idet hun skulle dreje til højre i et kryds, hvorfor hun ramte cyklisten. Manden slap med mindre skader.

Sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. En politipatrulje kørte torsdag den 27. september klokken 01.15 ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Holbækmotorvejen ved Brøndby. En 53-årig bulgarsk, mandlig bilist havde mistet herredømmet over sin lastbil, hvorfor den væltede i rabatten og han blev fastklemt. Undersøgelser på hospitalet viste, at manden var spirituspåvirket, hvorfor politiet sigtede ham for spirituskørsel. Han nægter forholdet.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Onsdag den 26. september klokken 01.03 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om kørsel uden førerret på Strandporten i Brøndby Strand. Det viste sig at være en 26-årig mand, som førte en personbil uden kørekort. Grundet gentagelse af kørsel uden førerret blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Manden blev sigtet og anholdt for kørsel uden førerret, som han erkender.

Indbrud i privat kontor

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i et privat kontor på Ejby Industrivej i Glostrup sket onsdag den 26. september klokken 03.52. Et vindue var opbrudt og diverse harddiske, samt en bærbar computer var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.