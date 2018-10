Døgnrapporten

Af

Færdselsuheld

GLOSTRUP. En politipatrulje rykkede lørdag den 29. september klokken 11.07 til et færdselsuheld på Fabriksparken i Glostrup. En 53-årig mandlig bilist havde påkørt en 61-årig mandlig bilist med høj hastighed bagfra i et kryds. Ingen kom til skade og den 53-årige blev sigtet for at overtræde færdselsloven, idet han ikke udviste den rette agtpågivenhed.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en mørkeblå Mazda personbil sket mellem fredag den 28. september klokken 15 og lørdag den 29. september klokken 07.45 på Korsdalsvej i Brøndby. En bærbar computer samt pung var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Sigtet for tasketyveri

BRØNDBY. Torsdag den 4. oktober klokken 07:57 kørte en politipatrulje ud til en anmeldelse om tasketyveri sket på et hotel på Vibeholms Allé i Brøndby. En koreansk kvinde i midten af 60’erne fik stjålet sin taske af en mistænkt, cubansk gerningsmand i starten af 30’erne ved morgenmadsbordet på hotellet. Det lykkedes seks andre hurtige gæster at få fat i og tilbageholde manden ude foran hotellet, hvorfor kvinden fik sin taske igen. Manden blev sigtet og anholdt for tyveri samt kørt til politigården i Albertslund af patruljen. Han nægter.

Sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte torsdag den 4. oktober klokken 10:38 til en anmeldelse om spirituskørsel på Nordre Ringvej i Glostrup. En mandlig knallertfører i starten af 50’erne påkørte en kvindelig bilist, idet hun var ved at parkere på en parkeringsplads. Kvinden tilbageholdte manden og kontaktede politiet, som skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Efter flere undersøgelser blev manden ligeledes sigtet for narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden og at køre over for rødt lys. Han erkender delvist.

Kvinde udsat for vold

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede onsdag den 3. oktober klokken 20:40 ud til en anmeldelse om vold sket ved en skole på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby. En kvindelig lærer i starten af 30’erne skulle lukke og låse en dør til skolen, hvor seks drenge forsøgte at komme ind. Idet kvinden gjorde modstand, fik hun tildelt en albue i hovedet af en af drengene. Han beskrives som: mand af dansk udseende på 16-18 år, 170-180 cm. med almindelig kropsbygning. Han talte dansk og var iført en sort dunjakke med hætte og sort bandana for næse og mund. Kvinden tog på skadestuen for at blive tjekket, men er ellers ikke kommet yderligere til skade. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.