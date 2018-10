Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 40 og 41

Af Heiner Lützen Ank

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en brun Mercedes-Benz Vito varebil sket mellem torsdag den 4. oktober klokken 17 og fredag den 5. oktober klokken 7.35 på Elmehusene i Glostrup. En siderude var knust og et mediecenter var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

En politipatrulje blev fredag den 5. oktober klokken 19.45 sendt til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Nygårds Plads i Brøndby. En ukendt bilist foretog et venstresving i et kryds, hvorfor han ramte en modkørende cyklist – en dreng på ca. 15 år. Bilisten flygtede fra stedet i en Ford Fiesta og drengen kom ikke til skade. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.En politipatrulje kørte onsdag den 10. oktober klokken 15.38 til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Banegårdsvej i Glostrup. En mand i starten af 30’erne blev tilbageholdt af butikkens personale, idet han havde stjålet spiritus. Han blev sigtet og anholdt for butikstyveri af patruljen samt kørt til politigården i Albertslund. Han erkender.