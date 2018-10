Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 41 og 42

Af Jesper Ernst Henriksen

Fuld mand var tæt på at påkøre vejtræ

BRØNDBY. Søndag den 14. oktober klokken 02.24 standsede en politipatrulje en mandlig bilist i slutningen af 40’erne på Park Allé i Brøndby, idet han slingrede kraftigt og var tæt på at påkøre et træ. Han blev skønnet spirituspåvirket, hvorfor politiet sigtede og anholdte ham for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender at have ført bilen, men ikke i påvirket tilstand.

Fredag den 12. oktober klokken 12.08 standsede en politipatrulje en mandlig bilist i midten af 40’erne på Nordre Ringvej i Glostrup, idet han talte i håndholdt telefon. Manden blev sigtet for at benytte håndholdt telefon under kørsel, samt kørsel uden førerret, idet han ikke kunne fremvise gyldigt kørekort. Han erkender begge forhold.Torsdag den 18. oktober klokken 01.25 standsede en politipatrulje en mandlig bilist i midten af 20’erne på Højstens Boulevard i Brøndby, idet han kørte over for rødt lys. Politiet skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev desuden sigtet for at have kørt over for rødt, samt kørsel uden førerret. Manden erkender kun forholdet om kørsel uden førerret.En politipatrulje rykkede torsdag den 18. oktober klokken 15.31 ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Hovedvejen i Glostrup. En mandlig bilist i starten af 40’erne havde overset en kvindelig cyklist i starten af 30’erne, idet han skulle svinge til højre, hvorfor han ramte cyklisten. Manden blev derfor sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, som han erkender delvist. Kvinden fik ikke store skader, men blev kørt til skadestuen til undersøgelser.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om tyveri fra hvid Peugeot Boxer varebil sket mellem tirsdag den 16. oktober klokken 18 og onsdag den 17. oktober klokken 7 på Syvhøjvænge i Vallensbæk. En dør var brudt op og diverse el-værktøj var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Torsdag den 18. oktober klokken 14.35 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Nygårds Plads i Brøndby. En kvinde i starten af 80’erne var i gang med at hæve penge fra en hæveautomat, da en udenlandsk mand begyndte at skubbe til hende, hvor han tog hendes kort. Efterfølgende havde manden misbrugt kortet og hævet kontanter til et større beløb. Han beskrives som:Mand af udenlandsk udseende på omkring 40 år, ca. 170 cm høj, iført mørkebrun, kort jakke.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Onsdag den 17. oktober klokken 18.39 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et røveri fra en dagligvarebutik på Hovedvejen i Glostrup. En lettisk mand i midten af 40’erne forsøgte at stjæle kaffe, hvorfor butikkens personale tilbageholdte ham. Han udviste aggressiv adfærd og udførte vold på flere af butikkens ansatte, men lykkedes ikke at flygte fra stedet. Patruljen sigtede og anholdte manden for forsøg på røveri, som han erkender delvist.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit varebil sket mellem tirsdag den 16. oktober klokken 15.30 og onsdag den 17. oktober klokken 07.20 på Pilehavevænge i Vallensbæk. Diverse værktøj var stjålet, men det er stadig uvist, hvordan der er blevet skaffet adgang til bilen.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.