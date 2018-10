Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport fra uge 42 og 43

Af Heiner Lützen Ank

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra hvid Peugeot Boxer varebil sket mellem onsdag den 17. oktober klokken 16 og torsdag den 18. oktober klokken 20 på Tranehaven i Brøndby. Diverse værktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Fiat Ducato varebil sket mandag den 22. oktober mellem klokken 9 og klokken 9.40 på Turpinsvej i Brøndby. En rude var knust, og en taske var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Mandag den 22. oktober klokken 20.40 rykkede en politipatrulje ud til et villaindbrud på Lang­agervej i Glostrup. En kvindelig beboer i midten af 80’erne havde siddet i stuen og set fjernsyn, da hun hørte lyde oppe fra soveværelset, hvor hun opdagede, at skuffer og skabe var gennemrodet, hvorfor hun kontaktede politiet. Intet var stjålet, og tyven nåede at slippe væk, inden kvinden kom op i værelset.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket søndag den 21. oktober mellem klokken 20 og 22 på Søholmvej i Vallensbæk Strand. En kvindelig beboer til villaen i midten af 70’erne havde forladt stedet uden at låse døren, hvorfor hendes sorte taske med personlige effekter og kreditkort var blevet stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Torsdag den 25. oktober klokken 00.48 standsede en politipatrulje en mandlig bilist i midten af 20’erne på Søndre Ringvej i Brøndby. Han blev skønnet påvirket af alkohol, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel. Flere undersøgelser førte til, at han også blev sigtet for kørsel uden førerret, idet han var dømt kørselsforbud. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver og erkender begge sigtelser.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit varebil sket mellem onsdag den 24. oktober klokken 22 og torsdag den 25. oktober klokken 8 på Jernbanevej i Glostrup. En rude var knust, og diverse el-værktøj var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Fiat Ducato varebil sket mellem tirsdag den 23. oktober klokken 19 og onsdag den 24. oktober klokken 06.15 ved Brøndby Center. Der var skaffet sig adgang via ulåste døre, hvorfor en cykel og fire bildæk var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.