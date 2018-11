Dragedag i Glostrup

Søndag blev der fløjet med drager i Glostrup. Foto: Lars Jonasson

GLOSTRUP. Der blev fløjet med drager i efterårsferien i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag i forrige uge arrangerede Lars Jonasson, kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune, en dragedag for børn og familier. Det var en af Glostrup Kommunes trivselsaktiviteter, og foregik ved Glostrup Idrætspark, hvor interesserede kom forbi til en snak om drager, og hvor der også kom familier med egne drager.

Til at fortælle om drager deltog også Dennis Stochholm, tidligere pædagog i Klub Dalvangen, der sammen med sin hustru Lis også fløj med deres egne drager.

– Det er håbet, at vi kan gøre det til en tradition med drageflyvning i efterårsferien. En efterårsferie kan godt virke lang, og så er drageflyvning jo en oplagt aktivitet, hvor hele familien kan være med – også de ældre generationer. Til næste år håber vi på endnu flere deltagere, og indtil da ønskes alle god vind til drageflyvning, siger Lars Jonasson, der også er kendt som SSP-Jonas blandt mange børn, unge og forældre i Glostrup Kommune.