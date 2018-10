En aften fuld af blandede kulturbolcher

Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Fredag var der kulturnat i Brøndby. Der var noget for enhver smag

Af Heiner Lützen Ank

Sammen med sønnen Frederik står Therese Kofoed bøjet ind over den lille esse, som Middelalderlandsbyen har stillet op på Nørregårdsskolen i anledning af Kulturnatten i Brøndby.

Mor og søn arbejder på et smykke, der forestiller en Thorshammer.

Niels Jelsbak, leder af skoletjenesten i Middelalderlandsbyen, giver gode råd og hjælper til.

Som så mange andre steder i byen var Nørregårdsskolen i fredags omdannet til en pallette af kulturtilbud og som så mange andre Brøndbyborgere, var Therese Kofoed draget ud i Kulturnatten for at få et indtryk af, hvad Brøndby har at byde på i forhold til kultur.

– Vi var her også sidste år, og syntes det var rigtig hyggeligt. Derfor er vi med igen i år.

At Therese Kofoed er stoppet ved netop Nørregårdsskolen er der flere årsager til.

– Vi bor i Brøndbyøster, så vi holder os til det i nærheden. Hertil kommer, at her er forskellige ting, vi kan prøve og som han synes, er sjov.

Brøndbys vartegn

Bevægede man sig videre rundt i Brøndby og gjorde stop i Brøndbyvester, kunne man blandt andet besøge Brøndbyvester Mølle.

Her viste Torben Nielsen og fem andre frivillige rundt i den gamle mølle.

– Vi har åbent på Kulturnatten, for møllen er egentlig byens vartegn. Derfor vil vi gerne vise møllen frem på Kulturnatten.

Et besøg i møllen skulle ifølge Torben Nielsen gerne give de besøgende et indtryk af, hvordan møllen har fungeret i mange år.

– Vi vil gerne vise gæsterne, hvordan møllen har fungeret siden 1886. Derfor har vi købt noget korn, som man vi maler, så man kan få noget mel med hjem.

Vil vise at vi kan hjælpe

Der var flere stationer rundt om i Kulturnatten. Og det var kun de meget hurtige og ambitiøse, der nåede hele vejen rundt.

Gjorde man et stop på Genbrugsstationen, kunne man få flere oplevelser i sammen omgang.

For ud over at se brandbiler og ambulancer og komme på skattejagt, kunne man få gode råd om, hvordan man sparer på vand og bedst håndterer sit affald.

En af dem, der fortalte om affaldssortering, var Nana Topgaard fra affaldsteamet ved Brøndby Kommune.

– Vi deler gratis sorteringsposer ud og har arrangeret et løb for børnene. Vi er her i aften for at fortælle borgerne, at vi er til stede, og at vi kan hjælpe, hvis der er noget, man er i tvivl om.

Dåb på kulturnatten

Kulturen bredte sig naturligvis også ud i Brøndby Strand. Således var Kulturhuset Brønden fuld af aktiviteter.

Men også i Brøndby Strand Kirke kunne man træde ind i kulturen. Udover at høre musik og sang hele aftenen, kunne man også blive døbt.

Et tilbud 16 personer havde taget imod, da Folkebladet kiggede forbi sidst på aftenen.

En af dem var Cæcilie West.

– Jeg havde ledt efter et sted at blive døbt, fordi jeg skal være gudmor. Der er ikke mange steder, man kan blive døbt ved sådan en drop-in dåb, så da jeg fandt ud af, at det foregik, bestemte jeg mig for det, da jeg tænkte, det ville være hyggeligt.

Være sammen

At Kulturnatten i al sin bredde er en væsentlig del af Brøndbylivet, er Kent Max Magelund (S), borgmester, ikke i tvivl om.

– Vi har det her særlige fællesskab i Brøndby, hvor alle skal komme hinanden ved. Det gør man netop ved sådan et arrangement. Vi har et meget flot program med mange forskellige aktiviteter.

FAKTA

På Folkebladets Facebookside kan du se en film om Kulturnatten.

I en af de kommende uger kan du læse en artikel om drop-in dåb i Brøndby Strand Kirke.