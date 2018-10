En gudstjeneste fuld af jazz

Den 9. oktober var der jazzgudstjeneste i Helligtrekongers Kirke. Foto: Ingolf Mathiesen

VALLENSBÆK. For nylig var der jazzgudstjeneste i Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag lød der andre toner end sædvanligt under gudstjenesten i Helligtrekongers Kirke. Denne aften var den normale salmesang nemlig skiftet ud med jazz og omkring 100 kirkegængere var mødt op for at deltage i gudstjenesten.

Det var præsterne Maj Britt Færk Justesen og Charlotte Holm, der sammen med en kvartet bestående af Emil Ritter, Yasser Pino, Daniel Sommer og Caroline Borello, der stod for gudstjenesten.