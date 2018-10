Én samlet plan for klimaindsatsen

BRØNDBY. Som en af de første kommuner i landet har Brøndby udgivet en samlet plan for klimaindsatsen

Af Heiner Lützen Ank

Fremtidens vejr bliver mere ekstremt også i Vestegnskommunen Brøndby, der ligger ud til Køge Bugt.

Kommunens nye Klimaplan for regn og hav 2018 er netop kommet i høring og samler som noget nyt både Klimatilpasningsplan, Skybrudsplan og en Risikostyringsplan.

– Vi har ikke hørt om andre kommuner, der har samlet planerne, som vi gør nu. Men vi synes, det giver rigtig god mening. Det gør indsatserne gennemskuelige for borgerne. Samtidig giver det os politikere et bedre overblik og dermed et bedre grundlag for en politisk prioritering, forklarer Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Den nye samlede klimaplan indeholder også en konkret handlingsplan for både skybrud, stormflod og klima.

– I Brøndby Kommune lægger vi vægt på at skabe synlige og robuste løsninger, der gør kommunen grønnere. Derfor indeholder planerne en lang række konkrete tiltag, som vi udfører løbende, siger Vagn Kjær-Hansen.

Ud over grænser

Også samarbejde med andre aktører gennemsyrer den nye plan, ud fra devisen om, at vand ikke kender nogen grænser.

Det ses for eksempel i samarbejdet mellem Brøndby og ni andre kommuner og deres spildevandsselskaber, der er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at udbygge kapaciteten i Harrestrup Å-systemet. Brøndby Kommune afleder regnvand til Harrestrup Å systemet fra den nordøstlige del af kommunen, og er derfor med i samarbejdet selvom Harrestrup Å ikke løber igennem Brøndby.

FAKTA

Den nye samlede klimaplan for Brøndby Kommune kan ses på brondby.dk.

Klimaplanen er i høring frem til den 23. oktober 2018 og kan ses her: https://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/