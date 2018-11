Erhvervs- og arbejdsmarked: Integration skal ske via arbejdspladsen

GLOSTRUP. Der skal ikke ske de store revolutioner på erhvervsområdet lige nu, men blandt opgaverne er at indføre kædeansvar, når Glostrup Kommune udbyder opgaver

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de to nye udvalg i Glostrup Kommune er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, der dog i ansvarsområde og sammensætning minder en del om det tidligere Vækst- og Beskæftigelsesudvalg. Her er Torben Jensen (S) blevet formand.

– Det er jeg rigtig glad for. Det er et område, som interesserer mig meget og som jeg brænder for, så det er jeg ydmyg overfor og jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven. Jeg har kun siddet i Kommunalbestyrelsen i ni måneder, så vi vil lige bruge det næste halve år på at se tiden an. Der vil ikke ske store revolutioner lige nu. Jeg synes kommunens medarbejdere gør et godt stykke arbejde, det skal de have lov til at fortsætte med, siger han.

Udvalget får blandt andet ansvar for jobcenteret og at hjælpe arbejdsløse i arbejde.

– De ledige ligger mig meget på sinde. Den måde vi behandler de ledige på og hvor hurtigt vi får dem i arbejde. De fleste ledige kommer heldigvis hurtigt i arbejde ved egen hjælp, men der findes også en gruppe, som skal have lidt ekstra hjælp, siger Torben Jensen.

Et af punkterne i Samarbejdsgruppens plan er derfor et lokalt værdighedskriterium, der blandt andet skal gøre op med nytteløs aktivering.

Kædeansvar

En ting på arbejdsmarkedsområdet, hvor der tidligere har været uenighed mellem blokkene, er på spørgsmålet om Glostrup Kommune skal kræve kædeansvar, når der bliver udbudt opgaver. Kædeansvar betyder for eksempel, hvis der skal bygges en ny daginstitution, skal den der vinder entreprisen sikre, at både egne medarbejdere og underleverandørernes medarbejdere får fair løn og arbejdsvilkår.

– Det er vigtigt, fordi jeg synes, at de folk som arbejder for kommunen og leverer ydelser til kommunen, de skal også have en anstændig løn. Det synes jeg vi både skylder lønmodtagerne men også det erhvervsliv vi har, så de ikke bliver udkonkurreret af udefrakommende, som underbyder dem. Vi skylder erhvervslivet i Glostrup, at de kan få en fair pris for deres arbejde, siger Torben Jensen.

Integration på arbejdet

Glostrup Kommune kommer formentlig til at modtage under ti flygtninge i år, men dem der kommer, og de flygtninge der er her allerede, skal have god hjælp og blive godt integreret i samfundet, derfor vil Samarbejdsgruppen nedsætte et flygtninge- og integrationsråd.

– Det er noget, man har i andre kommuner og har haft succes med. Jeg synes det kunne være spændende at vi også får det her. Der findes en gruppe mennesker i Glostrup, som ikke har en stemme. Jeg ved godt, vi ikke har særligt mange flygtninge i Glostrup, men de skal stadig høres. Vi kan ikke andet end at blive klogere på at høre, hvad de har af udfordringer og synspunkter om, hvordan det er at være flygtning og indvandrer i Glostrup, siger Torben Jensen.

Han mener, at den bedste måde at blive integreret på, er via arbejdsmarkedet.

– Jeg tror den hurtigste måde at blive integreret på, det er via arbejdspladsen, at komme ud og tale med andre danskere og lære hvordan det er at være i vores samfund. Det er den hurtigste måde at komme i gang med sprog og kultur, siger han.