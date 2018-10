Erhvervsfaglig fokus på fremtiden

Et tværkommunalt projekt skal gøre eleverne i Vallensbæk opmærksom på erhvervsfaglige uddannelser.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune deltager i det regionale projekt Faglært til Fremtiden, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Af Heiner Lützen Ank

Målsætningen fra Christiansborg er klar: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Problemet er nemlig, at færre end 20 procent i dag vælger erhvervsuddannelser, og det skal gerne op på 25 procent i løbet af de næste par år, hvis der skal være hænder nok i fremtiden til de faglige jobs.

Derfor er Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vallensbæk i samarbejde med kommunens skoler gået med i projektet Faglært til Fremtiden, der kører på tværs af hele hovedstadsregionen.

Projektet arbejder med tidlig vejledning om erhvervsuddannelserne allerede fra 6. klasse, målretning af erhvervspraktikken, brugen af rollemodeller og samarbejde med forældre om elevernes uddannelsesvalg.

Øvelse i at træffe valg

Uddannelsesvejleder Linda Strøm Hansen er tovholder for projektet i Vallensbæk.

– Klassens vejleder deltager i udvalgte timer, sammen med en lærer, med et forløb, der integrerer opgaver stillet af fagfolk, lærernes faglige ekspertise og vejledningsbegrebet karrierelæring, forklarer Linda Strøm Hansen.

Karrierelæring handler om at lære at træffe valg.

Her er det vigtigt, at skolen, vejlederne og forældrene ikke træffer valgene for de unge, men hjælper dem til selv at lære at træffe valg.

– De unge skal vide, at det er okay at være i tvivl, det er faktisk en forudsætning for at blive klogere, siger Linda Strøm Hansen.

En af Linda Strøm Hansens roller i projektet er at gøre eleverne opmærksomme på, at der findes mange spændende jobs og uddannelser inden for erhvervsområdet.

– Det foregår gennem undervisningsforløb, hvor eleverne får mulighed for at se koblingen mellem egne interesser, folkeskolefagenes indhold og et reelt job.

Desuden mener Linda Strøm Hansen, at det styrkede samarbejde øger kvaliteten.

– Det styrkede samarbejde øger kvaliteten i vejledningen og derved også den unges valgproces.

FAKTA

I Vallensbæk går det tværkommunale projekt under navnet 4 Veje, der hentyder til de fire hovedområder på erhvervsområderne, nemlig omsorg, sundhed og pædagogik, kontor, handel og forretningsservice, fødevarer, jordbrug og oplevelser samt teknologi, byggeri og transport.