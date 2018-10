Erhvervsminister gæstede stort erhvervsmøde

Erhvervsminster Rasmus Jarlov var på besøg på Glostrup Parkhotel. Foto: Sille Beck-Hansen

GLOSTRUP. Erhvervsministeren fik mange spørgsmål til Danske Bank sagen, da han var i Glostrup for at tale til medlemmer af Rotary

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 3. oktober var over 130 erhvervsfolk samlet på Glostrup Parkhotel til det årlige møde for Rotary foreninger i Storkøbenhavn. Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) havde lagt vejen forbi, og fortalte om jobbet som erhvervsminister, hvilke politiske sager der optager ham og hvilke visioner han har for erhvervspolitikken i Danmark.

Erhvervsministeren lagde stor vægt på sin rolle som formand for regeringens hovedstadsudvalg, hvor han omkring årsskiftet vil præsentere en stor samlet strategi for Hovedstaden 2030. Strategien vil indeholde store visioner for fremtidens infrastruktur, boliger og grønne områder for hele hovedstadsregionen.

– Vi vil have Hovedstaden op i gear. Jeg glæder mig til at fremlægge en større plan for hele hovedstaden, der indeholder konkrete initiativer til, hvordan vi får vores hovedstad til at vokse og udvikle sig i de kommende årtier, siger Rasmus Jarlov.

Der var stor spørgelyst blandt de 130 deltagende erhvervsfolk, og det kommer nok ikke bag på nogen, at der var mange spørgsmål til en helt konkret sag, der fylder meget på erhvervsministeren bord, nemlig sagen om hvidvask i Danske Bank.

-Vi tager sagen om hvidvask i Danske Bank meget alvorligt. Vi vil ikke acceptere, at det foregår i danske banker. Derfor har jeg også sørget for at vi har fået strammet lovgivningen, hvor vi bl.a. har ottedoblet bøder for hvidvask. Ingen skal være i tvivl om, at der bliver slået meget hårdt og effektivt ned på hvidvask i danske banker uanset om det foregår i Danmark eller i datterselskaber i udlandet.

Til mødet var der over 130 deltagende fra i alt 15 Rotary foreninger fra Storkøbenhavn.