Et sognehus for hele byen

Glostrup skal have nyt sognehus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup får i 2021 ny sognegård, der inviterer kunst og kultur indenfor

Af Jesper Ernst Henriksen

Plads til koncerter, foredrag, kunstudstillinger, koraktiviteter og babysalmesang i et levende og favnende fællesskab. I 2021 vil Glostrup få en ny sognegård, der giver mulighed for de mange kirkelige og kulturelle aktiviteter, som den nuværende sognegård ikke længere kan rumme.

Sognegården og Øster­vangkirken har længe været samlingssted for en stigende mængde aktiviteter, som varetages af sognets seks præster, menighedsrådet og et stort antal frivillige. Desværre sker det oftere og oftere, at arrangementer må udskydes eller helt fravælges på grund af pladsmangel.

– Glostrup er en særdeles aktiv by med usædvanligt mange foreninger, og i Glostrup Menighedsråd vil vi gerne bidrage ved at bygge et hus med aktiviteter, som åbner sig for hele byen, siger Tommy Carlsen, der er formand for Glostrup Menighedsråd.

Derfor har menighedsrådet besluttet at bygge en sognegård, der er stor nok til, at byens kulturliv også kan få gavn af lokalerne.

Et æstetisk løft

Sognegården ligger midt i Glostrup, og menighedsrådet har derfor taget en byggerådgiver med på råd for at sikre, at den nye bygning kommer til at falde smukt ind i bybilledet. I projektet er der taget hensyn til faktorer som skyggevirkninger, sammenhæng med middelalderkirken og kirkegården og til Glostrup Kommunes langsigtede plan for Bymidten.

Bygningen skal være et arkitektonisk og æstetisk løft til Glostrup, og der skal sikres en høj grad af fleksibilitet både indvendigt og udvendigt. Projektet stiller også store krav til lydisolering, byggematerialer, kvalitet og arbejdsmiljø.

For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag har menighedsrådet derfor udskrevet en arkitektkonkurrence og har nu udvalgt fire firmaer, som hver giver deres bud på projektets udformning. Vinderen af arkitektkonkurrencen udpeges i starten af oktober, og det vindende projekt vil blive præsenteret på Kulturnatten, den 27. oktober.

Forventes afsluttet i 2021

Bygningen forventes at stå færdig i 2021, og det samlede projekt omfatter nedrivning af de to nuværende bygninger på Østervej 6 og 8, genhusning af det administrative personale i byggeperioden, opfyldelse af kommunens krav til parkeringskvoter og lokalplan og selvfølgelig opførelse af det nye hus, som bliver på 1.111 kvadratmeter. Glostrup Menighedsråd og byggerådgiveren SWECO A/S vurderer at projektet vil koste 65 millioner kroner.

– Vi håber, at Glostrup vil tage godt imod den nye, fremtidssikrede sognegård, slutter formand Tommy Carlsen.