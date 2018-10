Fanzone indviet

Søndag blev den nye fanzone ved Brøndby Stadion indvietog der var fra starten fyldt godt op. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Søndag blev den nye fanzone ved Brøndby Stadion indviet. Det skal gøre den gode stemning endnu bedre

Af Heiner Lützen Ank

Da Brøndby IFs herrehold søndag spillede hjemme mod Horsens AC var der i hvert fald én ting at glæde sig over, vel at mærke uden for banen, nemlig den nye fanzone, der blev taget i brug.

Et par dage forinden var Folkebladet på rundtur i fannzonen med Thomas Skov Petersen, marketingschef i Brøndby IF, og han var meget tilfreds med det nye samlingssted bag Sydsiden.

– Det skal være et mødested for vore fans, hvor man kan mødes inden, under og efter kampen for at dyrke fællesskabet.

Siger man Brøndby IF, siger man i den grad også fankultur og her får den nye fanzone forhåbentlig stor betydning, fortæller Thomas Skov Petersen.

– Håbet er, at den nye fanzone kan være med til at udvikle den stærke fankultur, vi har i Brøndby.

Træ, gult og blåt

Fanzonen fylder godt i området bag Sydsiden, men der skal også være plads til mange, siger Thomas Skov Petersen.

– Der er plads til 2000 personer herinde. Området består af tre dele. I centrum er en tribune og en scene og så er der to forskellige opholdsområder, hvor man kan sidde og spise og drikke.

Når man betragter fanzonen er det første, man får øje på, at det hele er lavet i træ og at der ingen gule og blå farver er. Men det har en naturlig forklaring, fortæller Thomas Skov Petersen.

– De gule og blå farver skal fansene gerne sørge for.

God opvarmning

Sarah Agerklindt fra Brøndby Support er også med på rundturen id en nye fanzone. Og hun er glad for, hvad hun ser.

– Det er et lækkert område. Jeg håber, det kan være med til at trække flere mennesker på stadion. Der er flere facilliteter til de fans, der. Det er fedt område og dermed bliver det forhåbentlig lettere at få udsolgt og lettere for fansene at få varmet op.