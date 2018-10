Flere børn sang opera

4. klasse på Nordvangskolen øvede do-re-me med store armbevægelser. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Skole og Glostrup Mandskor fortsætter samarbejdet om at give børn i 4. klasse et indblik i en del af den musikalske verden, de normalt ikke er i berøring med

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag formiddag var Aulaen på Nordvangskolen fyldt med sang. Her var børnene fra en 4. klasse på skolen nemlig ved at forberede sig til den koncert, de afholdt lørdag. De er nu den tredje 4. klasse, der får mulighed for at prøve at lave musik sammen med professionelle klassiske musikere. Inden koncerten lørdag havde de haft tre øvegange på Nordvanskolen med en dirigent og en operassanger. På dagen for koncerten øvede de også sammen med hele Glostrup Mandskor og et 11 mand stort orkester.

Formålet er at give eleverne indblik i en verden, de ikke kender, siger Hans Lindberg fra Glostrup Mandskor, der har arrangeret samarbejdet.

– Formålet er at give børnene indblik i samarbejdet med professionelle musikere og udbrede kendskabet til noget musik, som de ikke normalt får kendskab til gennem radio og fjernsyn, siger han.

Hans Lindberg håber, at de kan gentage projektet igen allerede til foråret med en parallelklasse på Nordvangskolen.