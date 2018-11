Floorball skal øge sundheden

Floorball fylder meget i Vallensbæk for tiden. Flere grupper af byens borgere bruger nemlig spillet til at forbedre deres vilkår

VALLENSBÆK. Den seneste tid har en flok seniorer knoklet med at spille floorball. Projektet skal afklare, hvordan det påvirker sundheden at spille floorball

Af Heiner Lützen Ank

Det virker som om, at særlig floorball, men holdsport i det hele taget, er svaret på mange udfordringer i Vallensbæk for tiden.

Således kunne Folkebladet i sidste uge fortælle, at floorball og andre holdspil, skal hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet.

Men det er ikke den eneste gruppe, der skal nyde godt af spillet med den runde plastikbold og de krumme stave.

Godt for sundheden?

Floorball er nemlig udvalgt til at være en del af et projekt, der skal undersøge, hvordan sportsgrenen påvirker sundheden.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Center for Holdspil ved Københavns Universitet, Hjerteforeningen og Vallensbæk Kommune.

Deltagerne, der enten er over 60, har type 2 diabetes eller forhøjet blodtryk, er blevet testet inden forløbet, og de bliver testet igen bagefter.

Der trænes på Egholmskolen mandage og torsdage kl. 17-18 til og med den 6. december. Håbet er, at aktiviteten kan starte op igen i det nye år.

Man kan se mere om projektet på kommunens hjemmeside