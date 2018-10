Frivillige blev fejret

For nylig blev de frivillige på det sociale område i Brøndby fejret, og samtidig kom de med idéer til, hvordan den frivillige indsats kan videreudvikles. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. 100 frivillige fra det sociale område blev for nylig fejret af Brøndby Kommune. Samtidig gav de deres input til, hvordan samarbejdet kan forbedres

Af Heiner Lützen Ank

Natteravnenes gule jakker lyste op og der var god snak ved bordene i Kulturhuset Brønden, torsdag den 20. september, hvor Brøndby Kommune havde taget forskud på Frivillig Fredag.

Her var repræsentanter fra patientforeninger, cykelpiloter, besøgsvenner og mange andre små og store foreninger og fællesskaber samlet for at blive fejret for deres frivillige indsats.

Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, bød deltagerne velkommen.

– Vi er glade for, at I er her i dag. I gør en stor forskel i jeres frivillige arbejde, og vi vil som kommune være med til at skabe de bedste rammer for jer.

Kom med input

Den første time blev brugt på, at deltagerne gav deres input til forskellige spørgsmål.

Blandt andet i forhold til hvordan kommunen kan blive en bedre samarbejdspartner og hvordan de frivilliges evner bliver brugt bedst.

Inputtene vil indgå i det videre arbejde.

– Det er godt at se og høre, at de frivillige engagerer sig i dette arbejde. Det er vigtigt, at vi får deres input, sagde Per Jensen og understregede samtidig, at det dog ikke er ensbetydende med, at det frivillige arbejde skal undergå store forandringer her og nu.

– Som jeg sagde til deltagerne, må de ikke forvente, at der ligger en strategi klar i deres postkasse i morgen, deres svar vil indgå i det videre arbejde. Og så har denne eftermiddag jo været en anledning til at få snakket sammen på kryds og tværs, som vi håber deltagerne har glæde af. En anledning vi, som kommune, måske skal skabe flere af fremover. Det vil deltagernes svar jo vise, siger Per Jensen.

Arrangementet blev afsluttet med fællessang og spisning.

FAKTA

På Brøndby Kommunes hjemmeside kan man se mere om frivillighed i kommunen