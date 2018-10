Frivillige kan ikke drive museum

DEBAT. Kirsten Lindaa Pedersen, Solvangsvej 21, Glostrup

Jeg vover som borger med interesse i Glostrups lokalhistorie at udtrykke min bekymring over, at man overvejer at skære i personalet i Byhistorisk Hus. Det vil efter min mening være spild af mange års arbejde og sikkert også en masse penge. For to år siden åbnede man i et fantastisk miljø vores lokale museum i Glostrups gamle præstegård. Nu havde vi ikke længere ”bare” et lokalhistorisk arkiv, men et museum og et kulturhus, hvor der skulle være skiftende udstillinger omhandlende byens lange historie. Og det åbnede med pomp og pragt, og siden er besøgstallet steget markant i de op til fire dage om ugen, hvor museet er åben.

Jeg har siden 2015 været frivillig i Byhistorisk Hus i seks timer om ugen, og kan med den erfaring kun konstatere, at det er naivt, hvis man tror, at man kan drive et museum med en leder og nogle frivillige. De frivillige er efterlønnere eller pensionister, og de har slet ikke den viden om drift af et lokalhistorisk arkiv/museum, der skal til. Det, vi kan hjælpe med, er registrering af indkommet materiale, og her kommer vi til kort indmellem, fordi vi simpelthen ikke ved nok, og fordi der kan være personfølsomme oplysninger og andre bureaukratiske forhindringer.

Jeg synes, det er ærgerligt at fratage de mange borgere med lokalhistorisk interesse, muligheden for at dykke ned i byens spændende fortid.

Jeg har læst, at man vil renovere den gamle Teknisk Skole for 15 millioner kroner og omdanne den til et kulturhus. Men vi har jo allerede biografen og Byhistorisk Hus, som begge bruges til kulturelle formål, og der skal vel også sættes penge af til driften af et så stort hus, som Teknisk Skole. Set i dette lys virker det underligt at spare en deltidsstilling i et allerede velfungerende kulturhus.