Gaver til unge på stor fodbold-aften

Efter Brøndby IFs sejr over Juventus blev der uddelt penge fra Kjeld Rasmussens Rejselegat. Fra venstre ses medlem af legatudvalget Morten Bødskov, medlem af legatudvalget og rektor for Brøndby Gymnasium Pia Sadolin, legatmodtagerne Caroline Pleidrup og Sissel Boje Kjelnhoher og formand for Brøndbyernes IF Christian Barrett. Foto: Flemming Alø

BRØNDBY. Efter Brøndby IFs sejr over Juventus blev der delt penge ud fra Kjeld Rasmussens Rejselegat

Af Heiner Lützen Ank

For øjnene af mere end 8.500 tilskuere slog Brøndby IFs kvinder for nylig Juventus FC ud af Champions League med en sejr på 1-0 på hjemmebane.

I Brøndby IFs trup til kampen var Caroline Pleidrup Gram.

Sammen med Sissel Boje Kjelnhoher modtog hun efter kampen 3.000 kr. fra Kjeld Rasmussens Rejselegat.

Flere kan få

Kjeld Rasmussens Rejselegat er oprettet til minde om forhenværende borgmester i Brøndby Kommune Kjeld Rasmussens store indsats for kommunen og dens idrætsliv.

Legatet har til formål, at støtte unges studie- og sportsaktiviteter. Ansøgere skal være under 18 år og opfylde mindst to af følgende kriterier: Bosat i Brøndby Kommune, medlem af og aktiv sportsudøver i en af Brøndby Kommunes idrætsforeninger eller under uddannelse på uddannelsesinstitutioner eller virksomheder i Brøndby Kommune.

– Vi vil gerne opfordre endnu flere unge til at ansøge om rejselegatet. Der kan ansøges om støtte til studieophold, så elever i uddannelsesforløb kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse. Desuden kan der ansøges om støtte til sportsrejser og sportsophold, så medlemmer af idrætsforeninger kan deltage i eksempelvis træningslejre og turneringer, siger medlem af legatudvalget Morten Bødskov.

FAKTA

Der kan ansøges om op til 3.000 kr. pr. person, og deadline for ansøgninger er henholdsvis 1. april og 1. september.

Ansøgningsskemaer kan findes på hjemmesiden for Brøndbyernes IF på www.brondbyif.net

Legatet administreres af foreningen BIFs Venner. Legatudvalget udgøres af Jan Bech Andersen, Pia Sadolin, Henrik Sørensen, Per Bjerregaard og Morten Bødskov.