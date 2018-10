Glostrup hædrede frivillige

De frivillige UngeEksperterne fik årets frivillighedspris. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Både fredag og søndag var der fest for frivillige i Glostrup. Søndag blev årets frivillighedspris givet til de unge i Dit Rum, der havde indstillet sig selv

Af Jesper Ernst Henriksen

For 3. gang i træk sagde Glostrup Kommune i weekenden tak til de frivillige i alle kommunens mange foreninger. Fejringen af de frivillige startede fredag eftermiddag, hvor der i Klatreskoven i Egeparken var fest for frivillige med børn. Der var dømt hygge med kage, bål, snobrød og pølser. Mænds Mødested i Glostrup var behjælpelige med det praktiske med opstilling og den svære kunst at tænde bål i stærk vind, og Klatreskovens instruktører gav vejledning i sikker klatring. Og så var der ellers hygge og leg for alle pengene.

Stor fest

Søndag var der stor fest i Glostruphallen. Her fik de frivillige en stor brunch, og de kunne blandt andet høre et foredrag af skuespilleren Jens Arentzen, der måske er bedst kendt for sin rolle som Ulrik Varnæs i Matador.

De to fest var en måde for kommunen at sige tak for indsatsen, sagde formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Dan Kornbek Christiansen, i sin tale til de frivillige.

– Det er dybt inspirerende at høre om de talrige frivilligt drevne aktiviteter, der foregår rundt om

i hele Glostrup. Høre om mennesker, der knytter relationer, om nye muligheder for udsatte borgere, om adskillige aktiviteter for børn og unge – for bare at nævne nogle. Nye initiativer springer frem og eksisterende tilbud holdes i kog. Og fælles for det hele ligger en lyst og en motivation til fortsat at skabe bedre livsmuligheder for hinanden, sagde han og sluttede af med en tak:

– Men dermed ikke sagt, at den frivillige indsats ikke til tider kræver hårdt arbejde! Vi ved, at der knokles ude i krogene og at det ikke altid er lysten, men viljen, der driver værket. Jeg vil slutte af med at sige jer alle sammen et stort tak for jeres store indsats. Tak for jeres tid, jeres engagement og jeres vilje til at fortsætte.

Frivillighedspris

En af de store punkter søndag var uddelingen af årets frivillighedspris. Den gik i år til de unge frivillige, der bliver kaldt for UngeEksperterne i Dit Rum. UngeEksperterne er otte til ti frivillige mellem 18 og 25 år, der er vokset op med misbrug af alkohol, stoffer eller hash i den nærmeste familie. Dit Rum er et gratis tilbud til børn og unge mellem 0 og 25 år (og gravide), der lever med misbrug i den nærmeste familie. Dit Rum har børne-, unge- og familiegrupper. Dit Rum, der har til huse på Bakken i Glostrup, er en del af KABS og finansieret af satspuljemidler.

De unge havde indstillet sig selv, hvilket de blev rost for af borgmesteren, da han overrakte prisen. De var selvfølgelig glade for at modtage prisen.

– Tusind tak for Frivillighedsprisen, den er vi meget glade for, det er en stor ære at få den. Vi synes selv, vi har kæmpet hele året med det her arbejde, som vi brænder for. Vi er meget taknemmelige for den her pris og den store anerkendelse. Det er et kæmpe skulderklap til alle os, der står her på scenen i dag. Da jeg var barn gik jeg rundt og manglede det her tilbud. At gå alene med de her følelser og tanker, gør at jeg i dag tænker, der er brug for det her tilbud, hvilket gør, at jeg gerne vil være med til at gøre, at alle andre får den mulighed, startede Liv Lindqvist med at sige.

– Der er ingen, der ved, hvor mange børn og unge der hver dag lever tæt på et alkohol-, stof- eller hashmisbrug og som går alene rundt med triste tanker og måske føler sig alene i verden eller skyld i misbruget. Når vi besøger skoler, laver video eller laver anbefalinger til lærere, siger vi samtidig højt og tydeligt, at det er helt ok at tale om misbrug, også når det handler om stoffer og hash. På den måde hjælper vi både folk omkring børnene og børnene selv med at bryde det kæmpe tabu, det er at have et misbrug i familien. Dit Rum har åbnet mine øjne for nogle af de problemer jeg havde som barn, derfor har jeg fået hjælp, både gennem de mennesker der arbejder i dit rum og gennem alle de venskaber, jeg har fået, fortalte Emma Maria Mathiasen fra scenen, da hun sammen med de andre modtog prisen.

Ud over æren, var det også vigtigt for de frivillige, at få budskabet om muligheden ud.

– Med den her frivillighedspris i hånden, kan vi gå frem med forstærket håb om, at vi kan komme ud på flere skoler og nå flere børn og unge og sige, at de ikke er alene og der er hjælp at hente. Vi kan blive endnu mere kendt af dem, der kan hjælpe et barn eller en ung videre til et tilbud som Dit Rum. Vi skal ud til alle socialrådgivere, lærere, pædagoger, venner og familie, trænere eller det kunne faktisk være jer. Vi håber at kunne skabe meget mere opmærksomhed omkring dit rum, så tilbuddet kan bestå, også i fremtiden. Vi håber at få lov at arbejde videre med det her, så længe behovet er der, og det vil det nok altid være. Jeg er blevet mere afklaret med mig selv, jeg har fået det bedre, både med mig slev og min familie. Jeg har fået skabt et kæmpe netværk, som jeg kan læne mig opad, hvis jeg skulle få brug for hjælp, sagde Frederik Emil Hegelund Jensen.