Guld i sjipning

Iris Schou kom hjem som Danmarksmester. Foto: Privat

SPORT. Lørdag den 6. oktober deltog ni sjippere fra IF32 Rope Skipping Team ved de individuelle danmarksmesterskaber i Rope Skipping, en af dem kom hjem som Danmarksmester

Af Jesper Ernst Henriksen

I rækken under 11 år stillede IF32 Rope Skipping med fem deltagere hvor Mathilde J og Lea gjorde en fin debut og fik henholdsvis en 14. plads og en 8. plads. Mathilde A fik en fin 7. plads og Ida Buttenschøn fik en samlet bronzemedalje samt to disciplinmedaljer. Iris Schou løb med den eftertragtede guldmedalje samt titlen som danmarksmester 2018.

I rækken for de 12-14 årige fik Mathilde L en fin 31. plads, Mynte fik en flot 18. plads og Karla Heramb fik en samlet 4. plads samt to disciplin medaljer. Derudover opnåede hun kravene til kvalifikation til EM 2019.

I senior rækken 15+ sjippede Natacha sig til en meget flot 9. plads i Danmarks bedste række med hele 60 deltagere.