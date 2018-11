Gymnasieelever vil gerne have idræt

BRØNDBY. Som det ene af to gymnasier i landet, kan eleverne på Brøndby Gymnasium vælge idræt på a-niveau. Det er blevet et tilløbsstykke, siger rektor

Af Heiner Lützen Ank

Netop nu skal eleverne på Brøndby Gymnasium vælge studieretning.

Her kan de, som noget nyt, vælge en studieretning med idræt på a-niveau, der sammen med samfundsfag på a-niveau og matematik på b-niveau, giver dem en stærk faglig kombination, fortæller Pia Sadolin, rektor på Brøndby Gymnasium.

– Kombinationen idræt, samfundsfag og naturvidenskab giver både dybde og bredde i elevernes læring. Og med fokus på idræt og sundhed giver studieretningen eleverne en masse muligheder for videregående uddannelser, som motiverer dem.

Sammen med Slagelse Gymnasium er Brøndby Gymnasium ene om at tilbyde idræt på a-niveau i en stx-studieretning. Forsøget fortsætter til 2021. Undervisningsministeriet vil derefter vurdere, om idræt på a-niveau skal gøres til et permanent gymnasiefag over hele landet.

Passer godt ind

Det er ikke kun på gymnasiet, den nye studieretning skaber glæde. For også Kent Max Magelund (S), borgmester, mener, det er vigtigt, at de unge får mulighed for i endnu højere grad at prioritere idræt.

– Idræt og bevægelse er helt afgørende for folks sundhed og dermed livskvalitet. Jeg tror ikke, mange i Brøndby kan være i tvivl om at mit sportshjerte banker for gode initiativer indenfor idræt. Jeg glæder mig til at følge forsøgsfagets udvikling.