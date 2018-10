Håndboldnederlag til Brøndbys divisionshold

I weekenden tabte Brøndbys håndboldkvinder i 2. division endnu en kamp. Foto: Brøndby Håndboldklub

SPORT. I weekenden tabte Brøndbys håndboldkvinder i 2. division til Ajax Håndbolds andethold

Af Heiner Lützen Ank

I weekenden mødte Brøndby Håndboldklubs kvinder i 2. division Ajax Håndbolds andethold.

I kampens første 20 minutter, men herefter får Brøndby det sværere og det ender med, at holdet går til pause bagud med tre mål.

I anden halvleg kommer Brøndby godt fra start, men får i løbet af halvlegen ikke udnyttet flere chancer til at score og bringe sig foran. Det ender derfor med, at Ajax hiver sejren hjem med 24 – 19.

Sæsonens fire første kampe har vist, at Brøndbys målmænd og forsvar godt kan begå sig i 2 division, men at der er udfordringer i forhold til angrebet. Før sæsonen rykkede Brøndby op i 2. division.