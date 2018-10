Henning Stærk i Glostrup Kulturhus

Henning Stærk spillede fredag aften i Glostrup. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Henning Stærk gav den gas på scenen i Glostrup Bio

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er mere end 50 år siden, at den 69-årige Henning Stærk gjorde det meste af Midtjylland usikker med sin meget kontante musik, der spænder over blues, rock, rock’n’roll, soul, country mm. Han betjener adskillige instrumenter, men er først og fremmest kendt for sin kraftfulde vokal. Gennem sin lange karriere har han spillet i adskillige konstellationer. Han har f.eks. været medlem af Gnags og har indspillet nogle numre i rockens hovedstad, Memphis.

Den 12. oktober i Glostrup Bio var han i nogen grad vendt tilbage til rødderne med sin akustiske trio. Udover musikken fik publikum nogle underdrejede jyske historier. Endnu en velbesøgt og vellykket koncert i Glostrup Kulturhus.

Glostrup Kulturhus er godt i gang med sin tredje sæson og har i år passeret 100 medlemmer. Sæsonstarten i september var med fem seje damer, der under navnet Gasoline spillede Gasolin’s musik. Næste koncert, 9. november, er med Anne Dorte Michelsen, der har forstærket sit band med selveste Billy Cross, der tidligere har sat Glostrup Bio på den anden ende.