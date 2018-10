Hestene i Ejby får lov at blive

Frey, Filippa og Emma er glade for dyrene i Klub Ejby. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Et besparelsesforslag gik ud på at fjerne dyrene fra Klub Ejby, hvor der er heste, grise og kaniner, som bliver brugt af både Klub Ejby, daginstitutionen Ejbyvang, Ejby Skole og foreningen 4H. Efter en del debat er forslaget trukket igen, der er dog endnu ikke fundet en alternativ besparelse

Af Jesper Ernst Henriksen

En af de mest debatterede emner i det budgetforlig, som Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) fremlagde for to uger siden, var et forslag om at lukke hestestalden i Klub Ejby. Det kunne give en besparelse på 382.000 kroner om året. Pengene går til en medarbejder, der får nogle timer til at passe dyrene og til de løbende udgifter der er til at have dyr.

Forslaget har givet massiv debat på Facebook, ligesom der har været en online underskriftsindsamling imod forslaget i gang. Der er også blevet sendt flere høringssvar om emnet, ligesom Dan Kornbek Christiansen (K) var på besøg i klubben for at se på forholdene og høre på de bekymrede borgere.

Torsdag aften kom meddelelsen om, at Samarbejdsgruppen ville fjerne forslaget igen.

– Samarbejdsgruppen lytter naturligvis på de indsigelser, som borgerne kommer med, og vi vil derfor i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i kommunalbestyrelsen den 10. oktober stille et ændringsforslag, som betyder, at aktiviteten med hestehold i Klub Ejby fortsætter i 2019, skriver Samarbejdsgruppen i en pressemeddelelse.

De har på forhånd lovet, at de ville overholde den budgetramme, som Glostrup Kommune har fået af Kommunernes Landsforening. At fjerne forslaget vil altså betyde, at der kan findes en alternativ besparelse.

– Vi vil så i det kommende år indlede drøftelser med brugere og de frivillige i 4H om mulighederne for helt eller delvist at opretholde dette tilbud i fremtiden. Vi håber med disse drøftelser at kunne finde en løsning, som gør, at aktiviteten med hestehold i Klub Ejby kan fortsætte i en form, som mest tager hensyn til de børn, som har glæde af tilbuddet, men som også tager hensyn til den kommunale økonomi, skriver de i pressemeddelelsen.

Meddelelsen vækker glæde ved 4H, der ville være blevet nødt til at lukke, hvis forslaget var blevet vedtaget.

– På vegne af 4H vil jeg takke Samarbejdsgruppen for at lytte og for en god og konstruktiv dialog hele vejen igennem. Jer er sikker på, at dette bliver en god indgang til at få udbredt både kendskabet til 4H og brugen af stalden i Klub Ejby endnu mere. Der er masser af muligheder, siger Susanne Larsen, der er formand for 4H i Glostrup.

Bliver brugt af mange

Klub Ejby er en fritidsklub, hvor børnene kan gå fra april i 3. klasse til og med 7. klasse. Det består en af almindelig fritidsklub, hvor der er mulighed for at få hjælp til lektierne eller lave aktiviteter med vennerne. Derudover er der stalden med dyrene, som en del af klubbens børn bruger. Klubben har lidt over 100 medlemmer. Derudover bliver stalden og dyrene brugt af Ejbyvang, der er en daginstitution med vuggestue og børnehave i Ejby med i alt cirka 120 børn og af Ejby Skole.

Det bliver også brugt af foreningen 4H, der har cirka 80 medlemmer. De har løbende medlemsaktiviteter, der er centreret omkring gården og har et par gange om året udadvendte aktiviteter, hvor alle kan komme på besøg. 4H er en verdensomspændende organisation. Der er tre afdelinger i Storkøbenhavn. En i København, er udelukkende laver madskoler, den i Glostrup og en på en gård i Albertslund.

Ud over disse er der private heste i stalden i Klub Ejby. Det er private, der betaler for at have deres heste stående i stalden. Til gengæld har alle de andre brugere lov til at bruge hestene til hverdag, når ejerne ikke selv skal bruge dem. Og ejerne sørger for at holde hele stalden i weekender og ferier, hvor klubben ikke har nogen på arbejde.

Vigtig for området

Inden meddelelsen fra Samarbejdsgruppen var Folkebladet på besøg i Klub Ejby for at tale med nogle af de utilfredse forældre og Susanne Larsen fra 4H. Selvom det er separate aktiviteter, så hænger det hele sammen.

– Der er ikke noget alternativ for 4H i Glostrup. Hvis stalden lukker, så lukker vi, siger hun.

Selvom Klub Ejby stiller stalden og dyrene til rådighed for 4H, så går samarbejdet begge veje.

– Vi understøtter nogle af de aktiviteter, som Klub Ejby laver. Uden os ville de ikke have lige så mange aktiviteter, siger hun.

Det er ikke et alternativ for klubben medlemmer at blive medlem af en rideskole.

– Vi laver aktiviteter der har fokus på dyr og natur i bred forstand. Vi lærer børnene om dyrs adfærd, om sygdomme og naturpleje. Vi har ikke en ridehal, og vi konkurrere ikke i ridning. Der er en lille ridefold. Ved os koster det 200 kroner om året at være medlem, så alle har mulighed for at være med siger Susanne Larsen.

For børnefamilier i Ejby er Klub Ejby en af de aktiviteter, der er med til at binde bydelen sammen, siger Angelica Lund, der er en af forældrene i Klub Ejby.

– Det betyder noget for os, der bor i Ejby at have det. Det er et sted, hvor børnene kommer fra de er helt små. Andre dagtilbud er selvfølgelig også velkomne til at komme til Ejby og bruge det, men det er noget af det, der gør det godt at bo i Ejby, siger hun.

Alternativ til computer

For forældrene er det også vigtigt, at børnene har et alternativ til at sidde stille indendørs.

– Da min søn kom hjem fra klubben forleden spurgte jeg, om han havde siddet og spillet computer hele dagen. Han svarede ’nej, jeg har ikke spillet Fortnite i dag, jeg har været ude ved hestene hele dagen. Der er en af dem, der har den blødeste manke’, fortæller hun.

Dyrene betyder også, at børnene bliver fastholdt i klubben.

– Det fastholder børnene i Klub Ejby, at der er andre aktiviteter. Især piger siver ofte fra klubberne, når de bliver ældre. Dyrene er med til at fastholde dem, siger hun.

Tre af de børn, der bruger Klub Ejby er Filippa, Emma og Frey. De er glade for dyrene.

– Det er sjovt at være i stalden og være sammen med dyrene, siger Emme.

– Vi ridder og hygger med dem, passer dem og strigler hestene, supplerer Filippa.

– Vi har kendt dyrene, lige siden vi gik i vuggestue, siger Frey.

De ville være kede af det, hvis dyrene forsvandt.

– Det ville være kedeligt. Hvis man er ked af det, så er det godt, at kunne gå ud og nusse med det dyr. Jeg tror der er mange, der ikke ville komme så meget i klub. Man ville være meget inde på værelset og sidde med sin telefon, siger Filippa.