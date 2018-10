Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

28. september 1988 – 30 år siden

Park Hotel bli’r 39 rum højere

Selv efter storm, hvor 27 spær røg er hotellet færdigt den 15. februar

GLOSTRUP. Om cirka en uge indkalder Glostrup Park Hotel til rejsegilde. Senest den 15. februar er hele ombygningen lovet færdig, mens det moderniserede køkken og restaurant allerede er klar i december. Og det til trods for at stormen forrige fredag tog 27 spær og dermed bombede arbejdet en uge tilbage.

Det færdige resultat bliver imponerende. Med ikke færre end 39 værelser ovenpå den eksisterende hotelfløj, kommer hotellet til at disponere over hele 87 værelser. Når det bliver tilfældet, er det ikke længere nødvendigt at melde alt udsolgt udenfor weekenderne.

– Vi kører med en belægningsprocent på 75 og må udenfor weekenderne beklageligvis sige nej til mange. Så det er på høje tid vi får udvidet, siger direktør, Egon Winther Larsen og takker i samme moment firma, Lundorff Rasmussen som står for ombygningen for at holde hotel og nødrestaurant åben under det store arbejde.

Lundorff Rasmussen Entreprise A/S vandt for godt et år siden licitationen om, hvem der skulle bygge Glostrup Park Hotel om, og hvem der kunne gøre det flottest og billigst. Lundorff Rasmussen vandt den barske konkurrence med et tilbud på kun 11 mill. kr. for den totale renovering.

I øjeblikket er firmaet i gang med at ombygge restaurant og reception samtidig med at kursusfaciliteterne bliver forbedret. Projektet skrider rask frem – og det skyldes den specielt udviklede stålkonstruktion, som placeres ovenpå de to eksisterende værelsesetager. Tegninger afslører, at det nye, skrå tegltag vil give hotellet et smukt arkitektonisk præg.

23. september 1998 – 20 år siden

BIF-klubhus bliver ikke fritidsordning

Selv om BIF med udvidelsen af klubhuset får rum til sociale aktiviteter, bliver klubben ikke til en kommunal fritidsordning, siger Brøndbys borgmester

BRØNDBY. Beslutningen om at udvide BIF’s klubhus med blandt andet rum til sociale aktiviteter, fik i sidste uge en borger til at melde sig ud af Socialdemokratiet, hvilket hun i et læserbrev forklarede med, at partiet prioriterer for ensidigt til fordel for BIF.

– Jeg kan ikke acceptere, at alt andet skal skæres ned for at fodboldklubben kan laves om til en fritidsordning. Det næste bliver vel, at fodboldtrænere kan få løn som pædagoger af kommunen, og åbningstiderne vil være frit efter fodboldklubbens ønske, skrev det nu udmeldte medlem af Socialdemokratiet i sidste uges udgave af Folkebladet.

Men de forestillinger mener borgmester Kjeld Rasmussen ikke har hold i virkeligheden.

– Brøndbyernes Idrætsforening får ikke noget ekstra tilskud på grund af tilbygningen, men når foreningen på grund af den ekstra plads, til udføre et frivilligt socialt arbejde, såsom opsyn og lektiehjælp for deres medlemmer – som alle betaler kontingent til foreningen – mener jeg det er en god idé. Der bliver ikke tale om tilskud til dette frivillige, ulønnede arbejde, og der er således ikke tale om en kommunal ungdomsklub, siger borgmesteren.

24. september 2008 – 10 år siden

Svømmerekord ved VAT-sponsorstævne

Svømmerne fra VI39 slog deres gamle meter-rekord ved Sponsorstævnet 2008

VALLENSBÆK Det skete, da de i ren olympisk stil svømmede 138 km og 550 meter på en time i Pilehaveskolens svømmehal i Vallensbæk. Det svarer til en strækning fra København til Gedser.

Rent kontant kom der 108.641 kr. i kassen fra de mange lokale sponsorer, der trofast har bakket op om klubben i de 16 år, der har været holdt sponsorstævne og timesvømning på Pilehaveskolen.

Det blev til lokal hjemmesejr, da VI39 stillede op i event-holdkappen 25×50 meter fri, hvor Vallensbæk svømmerne vandt i fin stil over VAT-kammeraterne fra Albertslund, Tåstrup og Glostrup.

Om aftenen var der traditionen tro hædring af VAT’s danske mestre fra sæsonen 2007-2008: Clara Clemmensen, Daniel Skaaning, Morten Klarskov, Andreas Halberg, Morten Møller Jensen og Jonas Sørensen. Sidst men ikke mindst, blev OL-svømmeren Jakob Andkjær hyldet. Han er tilbage på skolebænken i USA og kunne ikke være til stede ved festen, så han måtte modtage sin hyldest via en telefonforbindelse over Skype. Her havde han lejlighed til at fortælle om sine oplevelser i Beijing, og bagefter fik han overrakt fem klubsponsorater, som VI39’s sponsorudvalg har skaffet til den absolut bedste svømmer i VI39’s historie.

Håber på Andkjær

Jakob Andkjær vendte tilbage til USA og Auburn Universitetet i Alabama allerede fem dage efter hjemkomsten fra Beijing. Jakob Andkjær har et scholarship og er i gang med at uddanne sig til industriel designer.

