En mand i 30’erne måtte på hospitalet efter en højresvingsulykke. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. En polsk mand i slutningen af 20’erne blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven efter højresvingsulykke

Af Jesper Ernst Henriksen

En politipatrulje blev tirsdag den 2. oktober klokken 15.10 sendt til en højresvingsulykke ud for Park Allé i Brøndby. Ifølge anmeldelsen havde en polsk, mandlig lastbilchauffør i slutningen af 20’erne ikke overholdt sin vigepligt, hvorfor han påkørte en mandlig cyklist i slutningen af 30’erne. Cyklisten fik et brud på underbenet, hvorfor han blev kørt til hospitalet til operation samme aften. Lastbilchaufføren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, som han nægter.