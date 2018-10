Holdspil skal hjælpe ledige i job

Vallensbæk Kommune bruger for tiden holdsport i mange forskellige sammenhænge, når borgerne skal have hjælp. Nu skal holdsport være med til at hjælpe ledige borgere i arbejde.

VALLENSBÆK. For tiden satser Vallensbæk Kommune på holdspil i forskellige sammenhænge. Nu skal det også hjælpe ledige i job

Af Heiner Lützen Ank

Ledige fra Vallensbæk og Ishøj, der har været uden for arbejdsmarkedet i tre til seks måneder, tilbydes nu et otte ugers forløb med motion og faglige oplæg.

To gange om ugen vil deltagerne på holdet blive trænet i holdspil af forskellige former, blandt andet floorball, ultimate-bold og andre spil, som bliver tilpasset deltagernes erfaringer. Et fagligt oplæg skal give deltagerne virksomhedsnetværk, inspiration og motivation i forhold til at komme i job igen.

Der er knyttet to trænere til holdet, der som en del af kommunens samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, bliver uddannet i at igangsætte tilpassede holdspil.

Udover at give sved på panden skal holdspilsaktiviteten være med til at opretholde glæde og motivation hos deltagerne – og gerne give dem et fællesskab i gruppen, så de kan støtte hinanden i jobsøgningen.

– Ved at samle en gruppe på den her måde, hvor de har det sjovt og får lidt sved på panden, forsøger vi på en ny måde at samarbejde med de ledige borgere i bestræbelserne på at lave det rigtige jobmatch, siger virksomhedskonsulent Lars Bo Winther.

Lars Bo Winther vil følge holdet for at sikre trivslen på holdet og at de faglige oplæg stemmer overens med deltagernes forventninger og ønsker. Noget af det faglige indhold vil være planlagt på forhånd, mens deltagerne også har mulighed for at komme med direkte ønsker.

Forløbet kører indtil jul, hvor det vil blive evalueret.