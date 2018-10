Humanitær superstjerne kommer til Brøndby

Mata Amritanandamayi besøger i slutningen af oktober Brøndby. Hun har hjulpet millioner med nødhjælp og har igennem 30 år givet millioner et knus. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Mata Amritanandamayi, leder af organisationen Embracing the World, der hjælper millioner verden over, kommer til Brøndby. Hun deler knus ud til alle

Af Heiner Lützen Ank

Mata Amritanandamayi, kaldet Amma, leder af en af verdens største hjælpeorganisationer drevet udelukkende af frivillige, Embracing the World, besøger for første gang nogensinde Danmark, når hun den 23. og 24. oktober kommer til Brøndby Hallen.

Mata Amritanandamayi er måske ikke kendt i den brede offentlighed i Danmark. Men at det er et verdens navn, der kommer til Brøndby, er ifølge Muhammad Yunus, der i 2006 modtog Nobels Fredspris, hævet over enhver tvivl:

– Amma gør mere for de fattige end mange regeringer.

Stor humanitært indsats

Det arbejde, Mata Amritanandamayi og organisationen Embracing the World udfører, består blandt andet i at uddele nødhjælp, for eksempel ti mio. årlige måltider i Indien, husly til tusindvis og gratis lægehjælp til 4,3 millioner patienter. Hertil kommer uddannelsesstipendier og pensioner til 100.000 enker og andre, der ikke er i stand til at forsørge sig selv.

Organisationens hjælpearbejde udføres på basis af frivillig arbejdskraft og finansieres af private donationer.

Omfavnelse til alle

Mata Amritanandamayi rejser hvert år på verdensturné og kommer nu altså til Brøndby.

I Brøndby vil Mata Amritanandamayi, udover at lede nogle meditationer, og uddele det, der er blevet hendes specielle kendetegn, en omfavnelse, som hun har givet til mere end 38 mio. mennesker verden over gennem mere end 30 år.

Arrangørerne af eventet forventer tusindvis af besøgende i Brøndby Hallen, hvor Mata Amritanandamayi møder og omfavner alle, der ønsker det.

FAKTA

Arrangementet finder sted den 23. og 24. oktober i Brøndby Hallen.

Der er gratis adgang for alle.

Se mere på amma-danmark.dk