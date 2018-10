Igen tid til jazz

På fredag kan man høre Odense Banden i Brøndby Jazzklub. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. På fredag byder Brøndby Jazzklub igen op til musik

Af Heiner Lützen Ank

Så er Brøndby Jazzklub igen klar med et godt tilbud,når Odense Banden på fredag spiller op til en hyggelig aften i Kulturhuset Brønden.

Orkesteret har mange år på bagen, og er et alsidigt orkester, der spiller et bredt repertoire i egne arrangementer, og med danske og udenlandske tekster.

Professionelle og præsentabelt har de begejstret publikum i mange år, med gedigen jazz fra de glade 50’ere og 60’ere, der kommer ud over scenekanten og sætter gang i dansegulvet.

Musikerne er: Kim Kingo, trompet og sang; Per Nørbach, klarinet; Allan Andreasen, flygel; Kurt Nielsen, banjo; Ole Beldgaard Larsen, bas og Niels Chr. Resting, trommer.

Koncerten finder sted på fredag kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden.

På Brøndby Jazzklubs hjemmeside kan man se mere om arrangementet.