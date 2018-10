Kjeld Rasmussen får en plads og statue

I foråret døde Kjeld Rasmussen. Han blev dengang hyldet på stadion. Nu får han en plads opkald efter sig. Også ved stadion. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Kjeld Rasmussen får en plads opkaldt efter sig ved stadion. Samtidig er det planen, at Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard skal foreviges som statue

Af Heiner Lützen Ank

– Jeg har længe haft det ønske, at vi skal opkalde en plads efter Kjeld Rasmussen, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester, til Folkebladet.

– Der har været nogle tekniske udfordringer. For eksempel skal brandvæsenet kunne finde frem til det, når et sted kommer til at hedde Kjeld Rasmussens Plads. Men det ser ud til, at det nu er faldet på plads. Derfor ser kommunen og BIF på, hvordan vi i praksis kan gøre det. Men jeg forventer, at vi inden for få måneder får lavet borgmester Kjeld Rasmussens Plads på stadion, udenfor Michael Laudrup Loungen.

Statue af Kjeld og Per

Den nye plads er imidlertid ikke den eneste hyldest af Kjeld Rasmussen, der er på vej. Kent Max Magelund kan nemlig også fortælle, at der er planer om at lave en statue, der forestiller Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard.

– BIF har planer om at lave en bronzestatue af Kjeld Rasmussen og Per Bjerregaard, som skal stilles op ved parkeringspladsen.

Det er både Brøndby IF A/S, amatørerne og Brøndby Support, der er involveret i projektet.