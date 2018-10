Konkurrence: Hvad skal vi kalde huset?

Det tidligere Ungdoms­center skal være kultur-, medborger- og foreningshus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det tidligere ungdomscenter skal omdannes til et kultur-, medborger- og foreningshus. Folkebladet ønsker sig et lidt mere mundret navn, så derfor spørger vi nu læserne: Hvad skal vi kalde huset?

Af Jesper Ernst Henriksen

I forrige uge vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2019. I det er der sat penge af til at ombygge den store røde bygning i Rådhusparken til kultur-, medborger- og foreningshus. Huset blev bygget som teknisk skole og har senest været kaldt Ungdomscenteret i Glostrup. Nu skal huset have en ny funktion, derfor synes vi på Folkebladet, at det også skal have et nyt navn. Kultur-, medborger-, og foreningshuset synes vi ikke ligger så godt i munden, så derfor spørger vi nu læserne: Hvad skal vi kalde huset?

Navnet er udelukkende Folkebladets eget forslag til et navn, som vi vil bruge, så længe der ikke er vedtaget noget officielt navn. Politikerne kan på et senere tidspunkt vælge at bruge navnet eller finde på et andet. Finder de på et andet, bruger vi selvfølgelig det.

Konkurrencen

Folkebladet har sammensat et alsidigt dommerpanel, der vælger et vindernavn blandt alle de indkomne forslag. Såfremt et forslag er indkommet mere end en gang, bliver det først indsendte forslag valgt som vinder.

Hovedpræmien er et rejsegavekort på 5.000 kroner til Best Travel. Folkebladet gør opmærksom på, at gevinsten bliver beskattet som indkomstskat og vinderen er selv ansvarlig for at indberette beløbet til Skat.

Vinderen vil få direkte besked og vil blive offentliggjort i Folkebladet. Vinderen skal være indstillet på at svare på få spørgsmål til en artikel efterfølgende.

Derudover trækker vi lod om fem gang to billetter til Glostrup Bio blandt alle indsendte forslag. Vinderne vil få direkte besked og vil skulle afhente gevinsten på Folkebladets kontor i Glostrup.

Konkurrencen løber fra i dag, tirsdag den 23. oktober til tirsdag den 6. november klokken 12.

Svar kan indsendes på mail: konkurrence@folkebladet.dk eller på et brev til Folkebladet, Glostrup Torv 6, 2600 Glostrup.

I begge tilfælde skal du skrive dit bud på et nyt navn til huset samt eget navn, adresse og telefonnummer.

Folkebladet vil opbevare oplysningerne så længe, det er nødvendigt i forbindelse med konkurrencen, dog højest tre måneder. Derefter vil de blive slettet.