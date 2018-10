Kulturnatten venter lige om hjørnet

På fredag er der Kulturnat i Brøndby. Et af de mange steder, man kan besøge, er genbrugspladsen, hvor man både kan lære noget og have det sjovt. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. På fredag er det igen blevet tid til at fejre Kulturnat i Brøndby og igen er der masser af aktiviteter at kaste sig over

Af Mette Agner Clausen

På fredag fra kl. 16 til 22 vil der være aktiviteter, musik og arrangementer i hele Brøndby Kommune, når årets Kulturnat løber af stablen.

Der kører gratis shuttlebusser aftenen igennem, der har otte stop, ved Kilden, Horsedammen, Brøndby Rådhus, Kirkebjerg Torv, Brøndbyvester Bibliotek, Genbrugspladsen, Brønden og Engtoftegård.

Ved alle stoppene er der noget at se og opleve for både børn og voksne.

Lidt af det hele

I Brøndby Strand kan man for eksempel opleve cirkus, klovnerier og musik i Kulturhuset Brønden, ligesom man kan komme til åbent hus i varmeværket og komme forbi Brøndby Strand Kirke til drop-in-dåb.

I Kulturhuset Kilden er der blandt andet børneteater, dans og udstillinger, og derfra kan man spadsere til både Produktionshøjskolen, der for første gang holder åbent hus på Kulturnatten, og til Pilegården, hvor der vanen tro er åbent hus både i Brøndby Racing Club og i Ungekulturhuset. På Kirkebjerg Torv er de forretningsdrivende igen gået sammen om at skabe et program.

På genbrugspladsen er der vanen tro fyldt op med sjove og informative aktiviteter.

I Brøndbyvester er der både musik i Café Glenten, heksetema på biblioteket og åbent hus på byggelegepladsen Tranehytten.

Derudover er der masser at komme efter for børn, unge og kreative sjæle i Nørregård på Horsedammen.

Ved rådhuset kan man blandt andet få malet mel i møllen, blive vist rundt på rådhuset af borgmesteren, møde søens folk på Marinegården og få et skud palæstinensisk kultur i Møllesalen.

Og så kan man som noget nyt i år komme på besøg på Engtoftegård i Brøndbyskoven.

FAKTA

Det fulde program kan hentes i kulturhusene og ses på oplevbrondby.dk